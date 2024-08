Reinhold Messner auf dem Future Tech Fest 2024

Reinhold Messner als Keynote-Speaker auf dem Future Tech Fest 2024 in Düsseldorf

Ohne Sauerstoffmaske auf dem Mount Everest, ist das machbar? Genau das fragte sich auch Reinhold Messner, als er 1978 als erster Kletterer ohne künstliche Sauerstoffversorgung den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest, bestieg. Dadurch wurde er auf einen Schlag weltweit bekannt. Von 1970 bis 1986 erklomm er zudem als erster Mensch ohne Sauerstoffmaske alle vierzehn Achttausender der Erde und wurde zu einer Legende.

Der Berg ist seine Welt, inmitten der Natur an menschliche Grenzen gehen, da macht das Leben für ihn Sinn. Und nur wer den widrigsten Umständen trotzen kann, schafft es bis ganz nach oben. Genau diese Geduld und dieses Durchhaltevermögen bringen ihn auch durch den 40 Stunden-Aufstieg des Nanga Parbat, einer der größten Steilwände der Welt. Sein Bruder verliert dabei sein Leben in einer Lawine, Messner aber überlebt. Trotz des Schicksalsschlags macht er weiter. Aufgeben ist keine Option. Nach dem Verlust von sieben Zehen konzentriert sich der Extremsportler auf Touren in der Antarktis, die er 1989 und 1990 mit Arved Fuchs ergründet. 1993 geht es durch Grönland und 2004 schließlich durch die Wüste Gobi.

Viele verstehen den Reiz des Abenteuers nach seinem Empfinden nicht. Denn „warum dorthin gehen, wo man umkommen könnte, gerade um nicht umzukommen“? Für Reinhold Messner aber ist genau das die Magie des Kletterns – mit kalkuliertem Risiko der steinernen Naturgewalt trotzen.

Minimalismus lautet Messners Motto. Er plädiert für weniger Konsum. Das vereinfacht und beschleunigt. Denn genau so bewältigte er früher auch eine Bergbesteigung des Himalayas. Mit nichts weiter als 60 Kilogramm zum Gipfel- selbstverständlich trug er dabei alles selbst. Heute sieht das meist anders aus: Eine Tonne an Ausrüstung pro Person ist meistens der Fall, getragen von einer Gruppe Sherpas. Aber Reinhold Messner hat eine andere Vision vom Bergsteigen. Mit leichtem Gepäck ist man schneller. Bis zu drei Touren pro Jahr ließen sich so mit kleinem Budget finanzieren. Und so lautet seine Empfehlung für Start-ups: Mit weniger starten und schneller ans Ziel kommen.

Nicht nur auf dem Berg gibt Messner eine gute Figur ab, sondern auch auf der Bühne. Mit seiner beeindruckenden Präsenz und seinen außergewöhnlichen Geschichten beeindruckt der 79-jährige Extrembergsteiger Jung und Alt. Umso mehr Lob für die Veranstalter des FTF24: Mit Reinhold Messner betrat eine Legende die Bühne, die uns allen mit Risikobereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Respekt für Mensch und Natur als Vorbild dienen kann.

