Rein in die Persönlichkeitsentwicklung – raus aus der Krise

In Krisen steckt auch die Chance, gewonnene Zeit zur Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen

Die Gunst der Stunde zur Persönlichkeitsentwicklung nutzen – das kann nach Einschätzung von Erfolgsautor und Coach Kai-Uwe Harz eine erfolgreiche Bewältigungsstrategie in Krisenzeiten sein. “Viele Menschen sind derzeit mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Das kann durchaus negative Gefühle oder Perspektivlosigkeit fördern. Hinzu kommen Sorgen um die Zukunft, insbesondere wenn etwa Kurzarbeit die Einkommenssituation verschlechtert. In solchen Situationen kann es hilfreich sein, sich bewusst neue Ziele zu setzen und mit einer durchdachten Strategie zur Persönlichkeitsentwicklung den Blick auf die Chancen zu richten”, lenkt der Autor den Blick auf die Potentiale in Krisenzeiten. Mit seinen DU! Werken hilft Kai-Uwe Harz seinen Lesern dabei, ihre Sieger Energie zu finden und die Aufmerksamkeit auf die eigenen Ziele und Wünsche zu lenken – Schritt für Schritt und mit einer praktischen Handreichung, um das Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Persönlichkeitsentwicklung mit strukturierter Technik und einprägsamen Gesetzen

Der Persönlichkeitstrainer bringt die Erfahrung aus jahrelangen Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung in seine DU! Werke ein. In “DU! bist der Regisseur Deines Lebens” hat er die Quintessenz aus 22.000 Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung einfließen lassen und will seinen Lesern dabei helfen, “endlich den Kopf freizubekommen von Dauerstress, um Gefühle leben zu können und die eigenen Ziele wieder neu in den Blick zu nehmen”. Seine Methodik dabei beruht auf einer strukturierten Annäherung an die Schlüsselfragen im Leben “Wer bist Du?” und “Was willst Du?”. Mit einfachen Techniken und unter Zuhilfenahme einprägsamer Gesetze kann jeder die Regie für sein Leben neu übernehmen, ist Kai-Uwe Harz überzeugt.

Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, den Blick auf das lenken, was einem selbst wichtig ist

Deshalb hat der Autor seinen Ratgeber zur Persönlichkeitsentwicklung als NICHT-NUR-BUCH gestaltet, das einen speziellen Aufbau nutzt. Auf der linken Buchseite findet sich ein Text, der Anregungen setzt und den Blick auf bestimmte Perspektiven lenkt. Auf der rechten Seite kann der Leser unmittelbar nach der Lektüre seine eigenen Erkenntnisse, Gefühle, Ideen und Vorhaben ergänzen und notieren. Sinn und Zweck dieses Aufbaus ist es, die Persönlichkeit anhand der relevantesten Punkte individuell zu gestalten. “Was für einen selbst das Wichtigste ist, wird so auf den ersten Blick ersichtlich. Schritt für Schritt lassen sich auf diese Weise neue Gewohnheiten etablieren, die zu mehr Erfolg und Lebensfreue führen können”, fasst Kai-Uwe Harz zusammen.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

