Reichsgraf von Ingelheim führt 2 neue Produkte ein

Nackenheim, April 2021. Die Reichsgraf von Ingelheim GmbH nimmt zwei exklusive Produkte in ihr Sortiment auf. Ein 2020 Rotling mit feinherber Note sowie eine Schoppen-Schorle in den Ausführungen Rosé- und Weißweinschorle erweitern die Produktpalette des Shops.

2020 Rheinhessen Rotling QbA

Auf der Suche nach einer Besonderheit hat Thore Eimermann, Winzermeister, und das Kellerteam von Reichsgraf von Ingelheim den 2020 Rotling aus Rheinhessen kreiert. Der Qualitätswein besticht durch die Vielzahl an geschmacklichen Eindrücken. Man schmeckt die Frucht des Portugiesers, das blumigen Bouquet des Bacchus und den Schmelz des Frühburgunders. Lese sowie Verarbeitung aller verwendeten Rebsorten fanden zeitgleich statt und machen den Wein einzigartig. Die Cuvée mit einem besonders feinherben Aroma eignet sich besonders für den Genuss im Sommer.

Schoppen-Schorle mit Weißwein und Roséwein

Die Reichsgraf von Ingelheim GmbH bietet außerdem ab sofort die Schoppen-Schorle in zwei Geschmacksrichtungen an. Beide sind in der praktischen 275 ml Einwegflasche erhältlich. Die Kult-Schorle mit Weißwein sowie einem 40%igen-Anteil an kohlensäurehaltigem Wasser überzeugt mit ihrer Spritzigkeit und einer zarten Zitrusnote. Die Schoppen-Schorle mit Roséwein und Wasser überrascht mit aromatischen Eindrücken von Beeren und Blüten. Auch diese Schorle hat einen 40%igen-Anteil an kohlensäurehaltigem Wasser. Beide Schorlen beinhalten 6,4 % vol. Alkohol, sind vegan und eine sprudelige sowie belebende Erfrischung in der warmen Jahreszeit.

Das Weingut Reichsgraf von Ingelheim hat seinen Sitz in Rheinhessen und damit in einer der berühmtesten Weinregionen Deutschlands. Über die Landesgrenzen ist diese bekannt, denn sie hat einige prämierte Weinkreationen hervorgebracht. Die hohe Qualität wird unter anderem durch die vielen Sonnenstunden ermöglicht. Auch die sorgfältige Arbeit des Teams um Geschäftsführer Manfred Sonnen trägt dazu entscheidend bei. Bei der Weinerzeugung setzen die Winzer auf traditionelle Holzfässer und moderne Stahltanks.

