Reha-Klinik Montafon: Neue Primaria

Dr. Jasmin Kechvar übernimmt mit Jänner 2023 die ärztliche Leitung der neurologischen Abteilung

Frau Dr. Jasmin Kechvar ist Fachärztin für Neurologie und war zuletzt als Oberärztin an der Abteilung für Neurologie am Evangelischen Krankenhaus in Wien tätig. Sie hat in Wien studiert und promoviert. Ihre Ausbildung zur Fachärztin und ihre Spezialisierung hat sie an der Universitätsklinik für Neurologie im AKH Wien absolviert. An der Universitätsklinik für Neurologie sowie am Institut für Muskelforschung war sie neurowissenschaftlich erfolgreich tätig.

Dr. Jasmin Kechvar hat zahlreiche Forschungstätigkeiten in London, Cape Town und Montreal absolviert sowie Lehrtätigkeiten im universitären Bereich in Wien abgehalten. Sie ist Autorin zahlreicher fachspezifischer Artikel und hält regelmäßig Vorträge im In- und Ausland.

Damit bringt Dr. Kechvar nicht nur ausgezeichnete Fachexpertise, sondern auch umfassende wissenschaftliche Erfahrung mit nach Schruns, wo sie die Abteilung für neurologische und neurochirurgische Rehabilitation mit 36 Betten seit Jänner leitet.

Die Reha-Klinik Montafon ist eine Einrichtung des internationalen Gesundheitsdienstleisters VAMED und spezialisiert auf die Bereiche orthopädisch-traumatologische, kardiologische, neurologisch-neurochirurgische Rehabilitation sowie psychische Gesundheit. In der neurologischen und neurochirurgischen Rehabilitation werden Menschen mit Störungen des Nervensystems stationär behandelt, um neurologische Ausfälle bzw. Folgeschäden zu beheben oder zu lindern und somit die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten zu steigern.

„Neurologische Rehabilitation bedeutet ganzheitliche Veränderung. Wir begleiten unsere Patientinnen und Patienten auf diesem Weg und helfen ihnen, wieder ein selbstständiges Leben zu führen“, gibt sich die neue Primaria in Hinblick auf ihre Aufgabe in der Reha-Klinik optimistisch.

Geschäftsführer und Verwaltungsdirektor Dipl. Kfm. (FH) Uwe Lindner betont die Bedeutung von Dr. Kechvars Kompetenz für den weiteren Ausbau der Rehaklinik: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Primaria Kechvar eine Expertin für die neurologische Rehabilitation gewinnen konnten“.

Die Reha-Klinik Montafon wurde im April 2010 eröffnet. Seitdem hat sich die Gesundheitseinrichtung mit den Schwerpunkten orthopädisch-traumatologische, kardiologische, neurologische-neurochirurgische Rehabilitation sowie psychische Gesundheit weit über die Vorarlberger Landesgrenzen hinaus zu einer angesehenen Rehaklinik entwickelt. 215 Betten und über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bereit, um Patientinnen und Patienten zu helfen, nach ihrer Rehabilitation wieder ihren gewohnten Platz im Alltag einnehmen zu können.

Kontakt

Rehaklinik Montafon

Uwe Lindner

Wagenweg 4a

6780 6780 Schruns Österreich

+43 5556 205



https://www.rehaklinik-montafon.at/

Bildquelle: @ Stefan Kothner