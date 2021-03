Regenerierende Erholung mit Massagen in Stuttgart Zuffenhausen

Erholen und Kraft tanken bei traditionellen Thai Massagen in der Landeshauptstadt Stuttgart

STUTTGART. Stress im Arbeitsleben und die Belastungen des Alltags sorgen bei vielen Menschen dafür, dass sie sich ausgelaugt und kraftlos fühlen. Auch eine dauerhafte Anspannung und innere Unruhe können die Folgen sein. Thailändische Massagen helfen dabei, Verspannungen zu lösen und seelischen Ausgleich zu finden.

So können thailändische Massagen in Stuttgart Stress abbauen

Durch das Strecken und Dehnen, die Behandlung von Druckpunkten sowie die leicht aktivierenden Ăśbungen wirken die Techniken der thailändischen Massage auf vielfältige Weise. FĂĽr viele Patienten ist es zunächst wichtig, Stress abzubauen, weiĂź Thai Massage Expertin Kitty Kammer, die ihr Studio in Stuttgart Zuffenhausen betreibt. Gerade wer unter Kopfschmerzen oder anderen Beschwerden leidet, wird bei der ersten Massage bei Kitty”s dahingehend behandelt. Die wohlige Atmosphäre und fachkundige, sanfte BerĂĽhrungen der Masseurin tragen rasch zu einer tiefen Entspannung bei. Die Thai Massage ist dabei als ganzheitliche Behandlung zu verstehen, die sich beruhigend auf die Atmung auswirkt und die Durchblutung innerer Organe anregt.

Thai Massagen in Stuttgart Zuffenhausen zur aktiven Regeneration nutzen

Sind die stärksten Beschwerden etwas gelindert, geht es bei der Thai Massage auch um die Mobilisierung und Aktivierung des Körpers. Zwar können Betroffene auch auf gelegentliche Entspannungsmassagen setzen, wenn die Belastungen zu stark werden. Die zertifizierte Thai Masseurin Kitty Kammer empfiehlt jedoch, regelmäßig zur Behandlung in ihr Stuttgarter Studio zu kommen. So kann die Massage nicht nur entspannend wirken, sondern auch langfristig zu Regeneration beitragen. Weil die Techniken der Thai Massage auf den gesamten Körper abzielen, wird das vegetative Nervensystem angeregt und der Lymphfluss gefördert. Die regenerierenden Effekte merken Patienten meist schon nach wenigen Behandlungen. Eine größere Beweglichkeit, Schmerzfreiheit und körperliche Stärkung sorgen dafür, dass auch die seelische Belastbarkeit steigt.

Die Vorteile der thailändischen Massage bei Kitty”s sind daher nicht nur in der Entspannung zu sehen. Auch die regenerativen Effekte tragen zum körperlichen und geistigen Wohlbefinden bei.

Loslassen und abtauchen in die Welt des WohlfĂĽhlens – dafĂĽr steht Kitty’s Thaimassage in Stuttgart. Qualifizierte und zertifizierte Masseurinnen durch die “Thai Traditional Medical Service Society” bieten Ihnen Thai Massagen, Ă–l Massagen, RĂĽckenmassagen, Anti Migräne Massagen, FuĂźmassagen und Paarmassagen an. In Verbindung aus Aktivierung, Dehnung und Akupressur entsteht und flieĂźt neue Energie.

Kontakt

Kittys Thaimassage

Michael Kammer

Unterländer Strasse 73A

70435 Stuttgart-Zuffenhausen

015257029269

presse@kittys-thaimassage.de

https://www.kittys-thaimassage.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.