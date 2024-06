Regency Core: So wohnst du wie Penelope Featherington in Bridgerton

Live like Lady Wistledown

Das Silberbesteck ist poliert und die neuen puderblauen Kissen gekonnt auf dem Sofa drapiert. Der Kronleuchter hängt und die Kristallgläser funkeln. Alles ist bereit für Bridgerton und den Besuch von Lady Whistledown. Jetzt heißt es nur noch entspannt zurücklehnen und genießen.

Lady Wistledown is back

Wenn du bis jetzt noch nicht vom Bridgerton-Fieber angesteckt wurdest, ist das garantiert mit dem Start des zweiten Teils der aktuellen Staffel der Fall. Publikumsliebling Nicola Coughlan kehrt in der Rolle der Penelope Featherington alias Lady Whistledown am 13. Juni auf die Bildschirme zurück. Inspiriert ist die Netflix-Erfolgsserie von den Bestsellern der amerikanischen Autorin Julia Quinn. Erschienen sind ihre Bücher bereits in den Jahren 2000 bis 2006. Für Fans der Bridgerton-Serie ist die Lektüre durchaus empfehlenswert. Lassen die Bücher doch noch tiefer in die Intrigen und Liebschaften der Bridgertons zur Zeit der Londoner Regency Ära blicken.

Von Liebe & mangelndem Selbstbewusstsein im 19. Jahrhundert

Penelope Featherington hat übrigens in der aktuellen Staffel ihr langjähriges Schwärmen für Colin Bridgerton – gespielt von Luke Newton – aufgegeben. Seine abfälligen Worte über sie, die sie (in der letzten Staffel) mitgehört hatte, haben sie dann doch zu sehr verletzt. Sie fasst den Entschluss einen anderen Ehemann zu wählen, der ihr die Unabhängigkeit gewährt, die sie benötigt, um ihr Doppelleben als Lady Whistledown fortzusetzen. Fernab von ihrer Mutter und ihren Schwestern …

