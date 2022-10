Regenbogenhaus Kriele: Soziale Arbeit nach dem Montessori-Konzept

Über das Betreuungskonzept des Regenbogenhaus Kriele

Es sind verschiedene Gründe, aus denen die Jungen und Mädchen im Regenbogenhaus Kriele nach einem neuen Zuhause oder Unterstützung suchen. Die einen haben soziale oder seelische Störungen oder leiden unter traumatischen Erfahrungen, andere kommen aus krisenhaften Familien, sind lernbehindert oder haben keinen Sorgeberechtigten, der sich um sie kümmern kann. Um alle diese Kinder kümmern sich die Mitarbeiter vom Regenbogenhaus in Kriele. Das besondere dabei ist die konsequente Berücksichtigung traumapädagogischer Grundsätze.

WAS SIND DIE ZIELE DER MONTESSORI PÄDAGOGIK?

Wie in der Montessori Pädagogik geht es im Regenbogenhaus Kriele darum, Kindern Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und das nicht nur im Bereich des Lernens. Der Ansatz bietet nämlich die Möglichkeit, jedem Kinde eine Entwicklung im eigenen Tempo zu ermöglichen. Die Jungen und Mädchen werden im Regenbogenhaus nicht als Einheit, sondern als Individuen mit eigenen Bedürfnissen angesehen und haben die Möglichkeit, ihre Stärken durch dieses Konzept voll zu entfalten.

WIE SIEHT DAS BETREUUNGSKONZEPT IM REGENBOGENHAUS KRIELE AUS?

Das Regenbogenhaus Kriele zeichnet sich durch eine Symbiose von Sozialarbeit und Therapie aus. Das bedeutet, dass die Kinder auch im pädagogischen Alltag die therapeutische Unterstützung bekommen, die sie benötigen. Neben verschiedenen pädagogischen und konkreten therapeutischen Angeboten bietet das Regenbogenhaus auch schulische und soziale Integration und betont die Elternarbeit. Für die Kinder soll im ländlichen Raum ein Ort der Ruhe und Kontinuität geschaffen werden, an dem sie sich sicher und geborgen fühlen.

WARUM IST EINE FESTE STRUKTUR TROTZ ALLER FREIHEITEN SO WICHTIG FÜR KINDER?

Das Freiheit sich am besten auf einem festen Fundament der natürlichen Ordnung und innerhalb klarer Grenzen entfalten kann, wusste schon Maria Montessori. Deshalb wird im Regenbogenhaus Kriele auf feste Strukturen und Routinen wert gelegt. Es wird darauf geachtet, dass die Abläufe stets dieselben bleiben und klare Tages- und Wochenstrukturen vorgegeben werden, an denen sich die Kinder orientieren können. So kann wahre Freiheit wachsen.

WELCHE ANGEBOTE GIBT ES IM REGENBOGENHAUS KRIELE FÜR KINDER?

Das Regenbogenhaus bietet den Kindern zahlreiche Möglichkeiten, um das eigene Potenzial voll zu entfalten. Darunter fallen zum Beispiel kreative Angebote im Bereich Theater, Kunst und Musik. Aber auch auf Erlebnispädagogik wird Wert gelegt, da die Kinder durch Unternehmungen, Ausflüge aund gemeinsame Aktionen (in der Natur) eine soziale Kompetenz erhalten und die Möglichkeit haben, gemeinsam spielerisch Neues zu lernen. Die soziale Kompetenz wird im Regenbogenhaus Kriele darüber hinaus auch durch die Therapie mit Tieren gefördert: Durch die Pflege und das Zusammenleben mit Hühnern, Schweinen, Pferden und Katzen lernen Kinder, was es heißt, Fürsorge und Verantwortung zu übernehmen und aufeinander Acht zu geben.

Regenbogenhaus Kriele unterstützt Kinder, die pädagogische und therapeutische Hilfe benötigen.

Firmenkontakt

Regenbogen gUG (haftungsbeschränkt)

J. K.

Klessener Str. 33

14662 Friesack

033235/299 121

info@regenbogenhaus-kriele.de

https://regenbogenhaus-kriele.de/

