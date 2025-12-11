Regelbasiert ERP-Texte erstellen lassen

Artikelbeschreibungen, Materialkurztexte, Zollbenennungen – diese und viele andere Textinformationen generiert, pflegt und übersetzt die Software simus classmate automatisch. Auf der Basis aktueller, gut strukturierter, vollständiger und eindeutiger Daten erledigt die simus Textstandardisierung Routinearbeiten und sichert Aktualität und Qualität zugleich.

Die simus systems Textstandardisierung bietet einen umfassenden Ansatz, um die Datenqualität von ERP- oder PDM-Inhalten, wie etwa Kurz- oder Langtexte, in den Griff zu bekommen. Dazu werden die vorhandenen Bezeichnungen und Texte analysiert und aufbereitet. Sie werden nach Häufigkeit priorisiert, in ihre Bestandteile zerlegt, nach unterschiedlichen Schreibweisen analysiert und bereinigt. Das Ergebnis kann über ein unternehmensweites Terminologie-Management gesichert werden.

Eingebaute Qualitätssicherung

Die Textstandardisierung bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Bezeichnungen aus dem Klassensystem und den vorhandenen Daten mit Parametern zu verknüpfen, die zur Erstellung beliebiger Texte führen Durch die festgelegten Begrifflichkeiten und die Klassifikation automatisch die benötigten Texte erzeugt. So entstehen Bestelltexte für den Einkauf, Materialkurztexte oder Zollbenennungen, immer ohne Abweichungen, Rechtschreib- oder technische Fehler. Nach dem gleichen Verfahren können Übersetzungen in Fremdsprachen automatisiert werden, was für international tätige Unternehmen erhebliche Einsparungen bedeutet. Da alle automatisch generierten Texte den gleichen Konventionen entsprechen, werden einheitliche Schreibweisen durch die Methodik sichergestellt. Die Schnittstellen von simus classmate sorgen für eine Integration mit der vorhandenen Software, wie beispielsweise den ERP-Systemen von SAP.

Automatische Änderungen

Änderungen an den Grundlagen an Maßen, Material oder anderen Parametern, führen zu neuen Texten, die entsprechend durch die Textregeln den Konventionen entsprechen. Wenn also ein Mitarbeiter einen Parameter ändert, werden alle abhängigen Texte automatisch aktualisiert – selbst in den definierten Fremdsprachen. Dadurch reduziert sich der Pflegeaufwand im gesamten Unternehmen erheblich, während die Qualität und Zuverlässigkeit der Informationen steigen.

Mit Digitalisierung zu höherer Effizienz

Eine solide Datenbasis führt als unverzichtbare Grundlage weiterer Digitalisierungsschritte an vielen Stellen im Unternehmen zu höherer Effizienz. Die Software von simus systems sichert die Qualität der Daten langfristig: Nach einer Schulung beherrschen die eigenen Mitarbeiter den Regel-Editor und nehmen Änderungen selbstständig vor.

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

Firmenkontakt

simus systems GmbH

Andrea Sauer

Siemensallee 84

76187 Karlsruhe

+49 (0) 721 83 08 43-0



http://www.simus-systems.com

Pressekontakt

hightech marketing e.k.

Dr. Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

+49 89 / 459 11 58-31

+49 89 459 11 58 11



http://www.hightech.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.