Refurbiestore: neuer Player im refurbished An- und Verkauf

Schlag auf Schlag folgen immer smartere, immer innovativere Technikgeräte aufeinander. Doch so viele Vorteile sie bieten, so viel Spaß ihre Bedienung macht, so sehr schaden sie der Umwelt. Neben dem hohen Energieaufwand für die Herstellung bereitet Naturschützern vor allem ihre spätere Entsorgung Kopfzerbrechen. Denn in Elektrogeräten stecken giftige Substanzen und Kunststoffadditive. Wer nachhaltig leben möchte, muss dennoch nicht auf Smartphone oder WLAN-Router verzichten. Dank der hohen Expertise und Zuverlässigkeit des gesamten Mitarbeiterteams erhalten Interessenten im Refurbiestore erstklassig aufbereitete Elektrogeräte aus zweiter Hand.

Trotz einer gesetzlichen Mindestvorgabe von 65 Prozent wird im Jahresdurchschnitt nicht einmal die Hälfte aller alten Elektrogeräte spezifisch entsorgt. Ein Problem mit gravierenden Auswirkungen. Denn zusammengenommen ergibt dies eine ungefähre Summe von knapp einer Million Tonnen – dem ungefähren Gewicht von 100 Eifeltürmen. Doch Konsumenten können durch ihr eigenes Verhalten einen weiteren Schadstoffanstieg verhindern – und dabei selbst von ihrem nachhaltigen Verhalten profitieren. Denn ab sofort gibt es einen neuen Player auf dem Refurbished Markt. Und sogleich punktet er gegenüber seiner Konkurrenz: mit langjähriger Erfahrung, äußerster Zuverlässigkeit, maximaler Transparenz und günstigen Preisen.

Das sind die Vorteile

Refurbiestore ist ein innovatives Onlineportal, das zahlreiche Vorteile auf seinem Konto vereint. So unterliegen die generalüberholten Elektronikgeräte ausnahmslos strengsten Qualitätskontrollen und umfassenden Garantien. Sämtlich Mitarbeiter üben ihren Job mit wirklicher Leidenschaft aus und richten ihren Fokus stets auf Kundenwünsche. Sie überprüfen jedes Produkt genauestens auf seine Authentizität, bereiten es höchst professionell auf, testen es unter Realbedingungen auf seine Funktionalität. So veröffentlichen sie ausschließlich hochwertigste Qualitätsware auf ihrer Plattform – und geben zudem ein Güteversprechen. Innerhalb von 14 Tagen können alle erworbenen Geräte zurückgegeben oder umgetauscht werden.

Die umfangreiche Angebotspalette von Refurbie reicht von Smartwatches über iPhones und iPods bis zu Repeatern. Alle Geräte stammen von bekannten Markenherstellern wie Samsung oder Garmin, Microsoft oder Nintendo. Die beliebten Fritz!Boxen kommen mit Kabel, DSL, Glasfaser oder LTE, Kochfreunde mit Angeboten für Thermomixer auf ihre Kosten. Doch nicht nur mit dem Erwerb der günstigen Second-Hand-Produkte schonen Kunden Natur und Geldbeutel. Sie können Refurbie auch alte Elektroartikel zum Kauf anbieten. Werden sich beide Parteien einig, tauschen Geld und Gerät erneut ihre Besitzer – diesmal andersherum. In jedem Falle profitieren sowohl die Umwelt als auch umweltbewusste Konsumenten vom neuen Online-Store. Dessen unschlagbares Konzept den refurbished-Markt mit Sicherheit revolutionieren wird.

