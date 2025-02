Reform erweitert Präsenz in Europa mit Bitpanda-Listing

Reform ($RFRM) DAO Continues Growth by Partnering with Bitpanda

Reform, die dezentrale autonome Organisation (DAO), die das Kryptomarkt-Making revolutioniert, ist jetzt auf Bitpanda, einer der führenden regulierten Krypto-Plattformen Europas, gelistet. Dieser strategische Schritt stärkt Reforms Standbein im europäischen Markt und bietet RFRM-Token-Inhabern mehr Zugänglichkeit und Liquidität.

Durch das Listing auf Bitpanda setzt Reform seine Mission fort, das Markt-Making zu demokratisieren. Die innovative Struktur des DAOs und KI-gesteuerte Algorithmen ermöglichen eine fairere und effizientere Liquiditätsbereitstellung, die sowohl Krypto-Projekten als auch RFRM-Token-Inhabern zugutekommt.

„Das Listing auf Bitpanda ist ein bedeutender Meilenstein für Reform, da wir unsere Expansion in wichtige europäische Märkte fortsetzen“, sagte Jess Muntenaar, Hauptbeitragende bei Reform. „Bitpandas Ruf für Sicherheit und Zugänglichkeit passt perfekt zu unserer Mission, das Markt-Making fairer und transparenter zu gestalten.“

Paul Lafaille, Hauptbeitragender bei Reform, erklärte: „Wir glauben, dass Investitionen einfach, zugänglich und transparent sein sollten. Reform zielt darauf ab, das Markt-Making für alle gerechter zu gestalten. Wir sind begeistert von unserer neuesten Zusammenarbeit mit Bitpanda, die Wachstum unterstützen und den Nutzern Zugang zu RFRM auf Bitpanda ermöglichen wird.“

Seit seiner Gründung hat Reform DAO ein Handelsvolumen von über 8 Milliarden US-Dollar und 250 Millionen Trades erleichtert und dabei über 500.000 US-Dollar Nettoumsatz generiert. Die KI-gesteuerten Algorithmen und die dezentrale Struktur von Reform unterscheiden sich von traditionellen Markt-Maklern und bieten fairere Bedingungen für Projekte und belohnen RFRM-Token-Inhaber.

Über Reform DAO Reform ist die erste dezentrale autonome Organisation (DAO), die sich auf Markt-Making und Liquiditätsbereitstellung in der Kryptowährungsbranche konzentriert. Durch die Nutzung von KI-Technologie und die Ausrichtung der Interessen aller Stakeholder zielt Reform darauf ab, das Kryptomarkt-Making zugänglich, transparent und gerecht zu gestalten.

