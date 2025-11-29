Reethaus direkt am Meer Urlaub mit Hund großes Grundstück eingezäunt Sauna Kamin

Hier fühlen sich Ihre Hunde wie zu Haus

Urlaub mit Hund Grundstück eingezäunt zwei Terrassen von der Strasse nicht einsehbar.

Im Seebad Glowe lädt das exklusive Reethaus Bernadette Urlauber zu einem entspannten Aufenthalt unweit der Ostsee ein. Mit Platz für bis zu acht Personen und einer hundefreundlichen Ausrichtung bietet die Unterkunft eine Vielzahl an Annehmlichkeiten, darunter eine finnische Sauna und modernes Entertainment.

Komfortables Wohnen nahe der Ostsee

Das Reethaus Bernadette befindet sich nur ca. 150 Meter von der Ostsee entfernt und bietet eine einmalige Gelegenheit für Erholungssuchende, die Ruhe und Nähe zum Wasser genießen möchten. Die Unterkunft besteht aus vier komfortablen Schlafzimmern mit insgesamt acht Betten und zwei großzügig ausgestatteten Badezimmern.Gäste WC. Bluetooth-Lautsprecher und ein großer Fernseher sorgen für modernstes Entertainment während des Aufenthalts.

Erholung und Entspannung im Reethaus

Zu den besonderen Highlights des Reethauses Bernadette zählt die finnische Sauna, die Gästen eine wohltuende Entspannung nach einem Tag am Strand bietet. Für zusätzlichen Komfort sorgt eine Waschmaschine, die ideal für lange Aufenthalte ist. Das eingezäunte Grundstück bietet Sicherheit und Privatsphäre, während zwei PKW-Stellplätze direkt am Haus die Anreise erleichtern.

Ideal für Familien und Hundehalter

Das Ferienhaus richtet sich besonders an Familien und Hundehalter, die ihren Urlaub stressfrei verbringen möchten, ohne dabei auf den Komfort des eigenen Zuhauses verzichten zu müssen. Hundefreunde sind im Reethaus Bernadette herzlich willkommen und können die nahegelegenen Strände mit ihren Vierbeinern erkunden. Das Gäste-WC und die vier Schlafzimmer machen die Unterkunft ideal für größere Gruppen.

Verbindung von Tradition und Moderne

Das Reethaus Bernadette vereint traditionelle Bauweise mit modernen Annehmlichkeiten. Gäste profitieren von einem kostenfreien WLAN-Zugang, der es ermöglicht, in Verbindung zu bleiben oder auch einmal von einem malerischen Standort aus zu arbeiten. Die komfortable Ausstattung und die idyllische Lage machen das Reethaus zu einer begehrten Wahl für anspruchsvolle Urlauber.

Die Betreiber des Reethauses Bernadette legen großen Wert auf die Zufriedenheit ihrer Gäste und bieten einen erstklassigen Kundenservice. Ihr Ziel ist es, unvergessliche Urlaubserlebnisse in einer einzigartigen Umgebung zu schaffen, die Erholung und Abenteuer gleichermaßen vereint. Durch die kontinuierliche Verbesserung ihres Angebots wollen sie alle Erwartungen übertreffen.

Auf Anfrage nehmen wir auch mehr als vier Hunde.

Sofortbuchung unter www.ostseeparadies.de

www.ostseeparadies.de

www.immobilien.ostseeparadies.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



http://www.ostseeparadies.de

