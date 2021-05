Reethaus Deichgraf hier sitzen Sie in der ersten Reihe – herrlicher unverbaubarer Wasserblick SEHNSUCHT OSTSEE Ab in den Urlaub

Herzlich willkommen zu den beliebtesten Reisezielen – Entdecken Sie das Reethaus Deichgraf

Herzlich willkommen in unserem Reethaus Deichgraf. Hier sitzen Sie in der ersten Reihe mit herrlichem Wasserblick. Sehnsucht Ostsee – endlich wieder ans Meer. Die besten Ideen fĂĽr entspannte Ferien in schwierigen Zeiten. Der Deichgraf wird Ihr Traumhaus. Ruhig gelegen am Ende einer Sackgasse. Das mit viel Liebe zum Detail gestaltete Traumdomizil bietet Platz fĂĽr 5 Personen. Drei Schlafzimmer mit 5 Betten, zwei Bäder Wohnzimmer Esszimmer KĂĽche Kamin, Wlan, Waschmaschine Terrasse mit Strandkorb und Terrassenmöbel, zwei PKW Stellplätze am Haus. Ca 400 m zum feinsandigen weiĂźen flachen Ostseebadestrand – kilometerlang. Ca 500 m zum Hafen von Breege, Von hier aus fahren die Schiffe nach Hiddensee. Kinderhochstuhl, Babyreisebett finden Sie im Haus. Hund ist auf Anfrage erlaubt. Mit hohem persönlichen Engagement vermittelt das Familienunternehmen seit 1995 attraktive Urlaubsdomizile auf der Insel RĂĽgen in Glowe, Breege, Juliusruh. Alle Quartiere werden sorgfältig ausgewählt und selbst gehobenen AnsprĂĽchen mĂĽhelos gerecht. Wir bieten Strandwohnungen zb in der DĂĽnenresidenz Juliusruh an ca 25 m zum feinsandigen weiĂźen flachen Ostseebadestrand mit Saunalandschaft (finnische Sauna und Infrarotsauna, Fitnessraum Wlan) eigener Strandzugang, Balkon zum Meer und herrlichem Meeresblick oder in Glowe Haus am Meer ca 80 m zum feinsandigen weiĂźen flachen Ostseebadestrand -kilometerlang- der Weg vor dem Haus endet im Meer oder die Reethäuser Kliff Königshörn bis 6 Personen oder das neu erbaute Reethaus Bernadette in Glowe mit 4 Schlafzimmer bis 8 Personen zwei Bäder mit Doppelwaschbecken Dusche, Badewanne, Bluetooth Lautsprecher, Sauna, Kamin, Waschmaschine, Gäste WC komplett eingezäunt, zwei Terrassen mit Teakholzmöbel und PKW Stellplätze am Haus. Ca 100 m zur Ostsee ca 400 m zum Ostseestrand.

Gerne können Sie direkt buchen unter Tel 01715662049 oder www.ostseeparadies.de

Sonneninsel RĂĽgen GmbH seit 1995 Ihr RĂĽgenspezialist – Hauptstr. 24 – 18551 Glowe

