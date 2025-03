Reethaus auf Rügen – Komfort am Ostseestrand Urlaub mit Hund

Reethaus St. Michael am Meer mit Sauna Kamin Wlan Waschmaschine Strandkorb großes Grundstück

Luxuriöse Ausstattung für maximalen Komfort

Das Reethaus auf Rügen überzeugt durch seine erstklassige Ausstattung. Es erwartet die Gäste mit zwei liebevoll eingerichteten Schlafzimmern und bietet ausreichend Platz für Entspannung. Die Bäder verfügen sowohl über eine Dusche als auch eine Badewanne, was variablen Nutzungsmöglichkeiten Raum gibt. Besonders hervorzuheben ist die finnische Sauna, die nach einem Tag am Meer zur Erholung einlädt. Der Kamin sorgt an kühleren Tagen für wohlige Wärme und eine gemütliche Atmosphäre.

Idyllischer Außenbereich und Nähe zur Natur

Der Außenbereich des Hauses besticht durch eine großzügige Terrasse mit Strandkorb sowie stilvollen Terrassenmöbeln, die zu erholsamen Stunden einladen. Ein Außenkamin bietet die Möglichkeit, auch bei frischer Abendluft die Zeit im Freien zu genießen. Von besonderem Vorteil ist das große Grundstück, auf dem sich Gäste und Haustiere frei bewegen können. Nur etwa 150 Meter trennen das Anwesen vom feinen Sandstrand der Ostsee, was zahllose Outdoor-Aktivitäten ermöglicht.

Tierfreundliche Unterkunft in heilklimatischer Umgebung

Das Reethaus punktet nicht nur mit seiner Nähe zum Strand, sondern auch durch seine tierfreundliche Politik. Hunde sind hier gern gesehene Gäste und finden auf dem weiträumigen Anwesen ausreichend Auslaufmöglichkeiten. Die heilklimatische Umgebung von Glowe auf Rügen fördert zudem das Wohlbefinden von Mensch und Tier und lädt dazu ein, die gesundheitsfördernden Eigenschaften der Luft zu genießen und auszukosten.

Optimale digitale Anbindung trotz natürlicher Umgebung

Trotz der Lage inmitten einer natürlichen Idylle bietet das Reethaus eine umfassende digitale Anbindung. Gäste profitieren von einem leistungsfähigen WLAN-Service, der das Arbeiten oder Segeln durchs Internet problemlos ermöglicht. Eine Waschmaschine gehört ebenfalls zur Ausstattung, was besonders für längere Aufenthalte einen praktischen Vorteil darstellt. Die Kombination aus moderner Technik und natürlichen Rückzugsmöglichkeiten hebt das Reethaus deutlich von anderen Ferienunterkünften ab.

Das ‚Wunderschöne Reethaus am Meer‘ auf Rügen steht für gehobenen Urlaubskomfort in bester Lage. Es vereint ausgezeichneten Service mit einem reichen Angebot an Entspannungsmöglichkeiten und Nähe zur Natur. Als Gastgeber setzt es Maßstäbe in der Branche für tierfreundliche Unterkünfte, die den Ansprüchen moderner Reisender vollendete gerecht werden.

