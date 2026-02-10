Reethaus am Meer Glowe – hundefreundlich bis 8 Personen

Hundefreundliches Reethaus am Meer bis 8 Personen, Sauna, Kamin, WLAN, Waschm eingezäuntes Grundstück,

Reethaus am Meer in Glowe – Ihr hundefreundliches Ferienhaus an der Ostsee

Nur 200m von der Ostsee und 400m vom Badestrand entfernt genießen Sie in unserem Reethaus am Meer entspannte Urlaubstage mit Familie, Freunden – und Hunden. Das Ferienhaus bietet Platz für bis zu 8 Personen und überzeugt mit vier Schlafzimmern, zwei modernen Bädern mit Duschen und Badewanne sowie einem zusätzlichen Gäste-WC.

Der großzügige Wohn-/Essbereich mit offener Küche und Kamin wird schnell zum Herzstück des Hauses – ideal für gemeinsame Kocherlebnisse und gemütliche Abende. Für Komfort sorgen WLAN, großer TV-Bildschirm und Waschmaschine. Nach aktiven Strandtagen bietet die finnische Sauna die perfekte Auszeit.

Besonders hundefreundlich: Das große, vollständig eingezäunte Grundstück mit abschließbaren Toren schenkt Sicherheit und Privatsphäre – ideal für Vierbeiner und Kinder. zwei Terrassen mit Teakholzmöbeln. Zwei PKW-Stellplätze direkt am Haus machen die Anreise unkompliziert.

Dank der strandnahen Lage in Glowe erreichen Sie die Ostsee in wenigen Schritten. Ob Baden, Spazierengehen mit dem Hund, Radfahren, Surfen, Segeln, Tauchen, Bootfahren oder einfach Durchatmen – hier beginnt Ihr Urlaub vor der Tür.

Reethaus am Meer Bernadette – hundefreundlich, strandnah, komfortabel. Jetzt Verfügbarkeit prüfen und Lieblingszeitraum sichern!

