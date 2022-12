Redaktionelles SEO: Bei Google besser gefunden werden

Wie Unternehmen ihre Sichtbarkeit im Internet verbessern und mehr Kunden gewinnen

Schwarzenberg (Erzgebirge), 22.12.2022 – Das Internet ist für Unternehmen zu einem festen Bestandteil der Kommunikation geworden. Eine Schlüsselrolle für den Erfolg spielen hierbei Suchmaschinen. Genauer: die Position der eigenen Inhalte in den Ergebnissen der Suchmaschinen. Mit redaktionellem SEO lassen sich systematisch bessere Ergebnisse erzielen.

Redaktionelles SEO ist ein Teilbereich der Suchmaschinenoptimierung. Ziel aller SEO-Maßnahmen ist es, bei Internetsuchmaschinen weit vorn in den Sucherergebnissen zu erscheinen. Redaktionelles SEO setzt gezielt auf hochwertige Inhalte und ist damit wichtiger Bestandteil einer umfassenden SEO-Strategie. Dieses Vorgehen ist ganz im Sinne von Suchmaschinen und bringt damit nachhaltig Erfolg.

So funktioniert redaktionelles SEO

„Bei redaktionellem SEO geht es darum, Inhalte so zu gestalten, dass sie Lesern nützen und gleichzeitig von Suchmaschinen gut erfassbar sind“, erklärt Philipp Senge. Der Freie Texter ist seit mehr als 10 Jahren auf suchmaschinenoptimierte Texte spezialisiert. „Dieses Vorgehen spielt Suchmaschinen wie Google in die Hände. Deren Ziel ist es, hilfreiche Ergebnisse für Suchanfragen zu liefern. Die hohe Kunst besteht darin, gute Inhalte für passende Suchanfragen suchmaschinengerecht aufzubereiten.“ Unternehmen können redaktionelles SEO für sich nutzen, indem sie gezielt passende Inhalte für relevante Suchanfragen anbieten.

Wer sich für dieses Vorgehen entscheidet, ist langfristig auf der richtigen Seite. Bereits seit einigen Jahren legen Suchmaschinen zunehmend größeren Wert auf Texte mit hohem Mehrwert. Die Algorithmen erfassen Texte inhaltlich immer besser und spielen sie passend zur Suchintention der Nutzer aus. Auf diese Weise bieten sie den Nutzern relevante Informationen und nützliche Problemlösungen. Suchmaschinengerechte Texte mit Mehrwert für die Nutzer passen exakt in dieses Funktionsschema.

Erster Schritt: Website Analyse

Unternehmen, die mit redaktionellem SEO mehr Kunden und Fachkräfte gewinnen möchten, sollten im ersten Schritt eine Website Analyse für bestehende Websites durchführen lassen. Dabei werden bestehende Inhalte systematisch auf Suchmaschinentauglichkeit geprüft:

– Sind sie gut strukturiert?

– Sind sie suchmaschinenoptimiert?

– Was lässt sich noch verbessern?

– Welche Inhalte lassen sich noch sinnvoll ergänzen?

Am Ende einer Website Analyse steht ein Maßnahmenplan für die nächsten Schritte.

Wozu überhaupt Suchmaschinenoptimierung?

Das Internet spielt in Zeiten fortschreitender Digitalisierung eine wachsende Rolle für Unternehmen. Nur, wer auf den digitalen Kanälen sichtbar ist, kann hier Kunden, Auftraggeber und potenzielle neue Mitarbeiter gewinnen. Eine gute Platzierung in Suchergebnissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Ein wichtiges Instrument ist die Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO (Search Engine Optimization). Suchmaschinenoptimierung nutzt verschiedene Instrumente, um Internetseiten in den Rankings der Suchmaschinen möglichst weit nach oben zu bringen. Das erhöht die Chancen, eigene Inhalte zu gewünschten Zielgruppen zu transportieren.

Textgeflechte | Webtexte, Content, Online-PR

Als Freier Texter habe ich mich auf das Internet spezialisiert.

Bei mir erhalten Sie alle Texte, mit denen Sie sich und Ihr Unternehmen erfolgreich im Internet präsentieren, Kunden gewinnen und Ihren Umsatz steigern:

– Webtexte für Ihre Außendarstellung

– Hochwertige Inhalte für Ihr Content-Marketing

– Online-Pressemitteilungen für Ihre PR-Öffentlichkeitsarbeit im Netz

Firmenkontakt

textgeflechte | Webtexte • Content • Online-PR

Philipp Senge

Karlsbader Straße 85

08340 Schwarzenberg

037745799277

philipp.senge@textgeflechte.de

https://www.textgeflechte.de

Pressekontakt

Textgeflechte | Webtexte • Content • Online-PR

Philipp Senge

Karlsbader Straße 85

08340 Schwarzenberg

037745799277

philipp.senge@textgeflechte.de

https://www.textgeflechte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.