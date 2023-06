Red Bull Racing E-Scooter erobern die City

Unter der beliebten Marke Red Bull Racing sind demnächst auch E-Scooter in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

E-Scooter gehören zu den beliebtesten Transportmitteln in Städten und stehen für CO2-neutrale Mobilität. Ob S-Bahn, Büro oder Wohnung: Dank ihres Klappmechanismus können die Tretroller mit Elektroantrieb flexibel überall hin mitgenommen werden. Auch Red Bull Racing setzt auf umweltfreundliche Mikromobilität. Als Generalvertrieb launcht nun Elektro Mobile Deutschland GmbH Red Bull Racing E-Scooter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die ersten Modelle im markanten Red Bull Racing Design sind ab Juni mit entsprechender Straßenzulassung erhältlich. Im Straßenverkehr oder auf Reisen sollen die Red Bull Racing E-Scooter für maximale Mobilität und Fahrspaß sorgen.

Auswahl an Modellen

Nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Zulassungsbedingungen in den Ländern dürfen sich die künftigen Käuferinnen und Käufer auf eine Reihe an Ausstattungsvarianten freuen: Die verschiedenen E-Scooter-Modelle verfügen über 350 bis 500 Watt Heckmotoren, die in drei Unterstützungsstufen zugeschaltet werden können. Die Akkus besitzen eine Leistungsfähigkeit von 270 bis 960 Wattstunden und einer Reichweite von etwa 35 bis 70 Kilometer. Zudem werden die Red Bull Racing E-Scooter in unterschiedlichen Größen mit neun, zehn und zwölf Zoll Bereifung sowie mit Stahl- oder Magnesiumrahmen erhältlich sein. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören Federgabel und Stoßdämpfer, Luftreifen mit Schlauch sowie elektronische Hinterradbremsen (eABS).

Die Red Bull Racing E-Scooter sollen zwischen 1.099 Euro und 1.199 Euro kosten, das Top-Modell liegt bei 2.999 Euro. Über Elektro Mobile Deutschland GmbH und deren Vertriebspartner werden Red Bull Racing E-Scooter Ende Juni erhältlich sein.

Weitere Informationen unter: https://www.race-scooter.de/

Über Red Bull Racing E-Scooter:

Red Bull steht für außergewöhnliche Leistung, Begeisterung und einen grenzenlosen Siegeswillen. RED BULL RACING E-Scooter kombinieren Automobil-Design und das Know-how aus der Welt der Elektromobilität. Im Straßenverkehr oder auf Reisen sollen die Red Bull Racing E-Scooter mit verschiedenen Ausstattungsvarianten für maximale Mobilität und Fahrspaß sorgen.

Alleiniger Generalvertrieb mit langjährigem Exklusivvertrag für RED BULL RACING E-Scooter in Deutschland und anderen Ländern ist die Elektro Mobile Deutschland GmbH mit Sitz in Offenburg. Das Sortiment des Spezialisten für Kooperationspartner-Marketing und Fulfillment umfasst neben E-Scooter auch E-Bikes der Kategorien Mountain, Trekking, Folding, Urban, City und Cargo sowie E-Roller. Vielfältiges Zubehör, Ersatzteile und ein mobiler Kundenservice runden das Portfolio ab.

Kontakt

Elektro Mobile Deutschland GmbH

Astrid Altensen

Robert-Bosch-Str. 16

77656 Offenburg

+49 781 970 570 18



https://www.race-scooter.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.