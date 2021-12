Recycling als Kernstück der Wachstumsstrategie: Aperam schließt die Übernahme der ELG Haniel GmbH ab

Weltweit führendes Unternehmen für Recycling von Edelstahl und Superlegierungen wird Basis für neues Unternehmenssegment

Die Aperam S.A. mit Sitz in Luxemburg (WKN: A1H5UL / ISIN: LU0569974404), einer der weltweit führenden Hersteller von Edelstahl und Sonderlegierungen, gibt heute den Abschluss der Übernahme der Duisburger ELG Haniel GmbH bekannt. ELG ist ein weltweit führendes Unternehmen für Recycling von Edelstahl und Superlegierungen. ELG beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende an 51 Standorten in 20 Ländern und verarbeitet im Jahr rund 1,2 Millionen Tonnen Edelstahl-Schrott. Die Übernahme von ELG hat alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten und wird die Wettbewerbsfähigkeit und die Führungsposition von Aperam im Bereich Umwelt-Soziales-Governance in der Branche weiter stärken. Aperam plant, die ELG-Gruppe als eigenständiges Unternehmen weiterzuführen.

ELG wurde für einen Unternehmenswert von 357 Mio. EUR (Eigenkapitalwert 30 Mio. EUR) zum 31.12.2020 erworben. Die Übernahme basiert auf einem Lockbox-Mechanismus, wonach Aperam ab dem 01. Januar 2021 Eigentümer des wirtschaftlichen Mehrwerts des ELG-Geschäfts ist. ELG wird ab dem 31.12.2021 im Rahmen eines neuen Segments Recycling voll in die Aperam-Gruppe konsolidiert. ELG erwirtschaftete über den gesamten Zyklus ein adj. EBITDA von 55 Mio. EUR und wird 2021 voraussichtlich ein adj. EBITDA von 65 Mio. EUR erzielen.

Die Investition in nachhaltiges Recycling verbessert den ökologischen Fußabdruck von Aperam weiter und unterstützt die Ziele zur CO2-Reduktion des Unternehmens. Bereits heute gehört der CO2-Fußabdruck von Aperam mit einem Wert von 0,47 Tonnen CO2 pro Tonne Edelstahl (2020) zu den weltweit geringsten der Branche. Die Übernahme von ELG ermöglicht es Aperam, seinen Input-Mix weiter zu verbessern und in den Bereich der Rohstoffversorgung zu expandieren. Innerhalb von drei Jahren werden Synergien von mehr als 24 Mio. EUR erwartet, mit weiterem Verbesserungspotenzial. Aperam erwartet, dass die Übernahme bereits ab dem ersten Jahr Mehrwert schafft.

Timoteo Di Maulo, CEO: „Dank der soliden Umsetzung unserer Strategie und unserer finanziellen Stärke sind wir sehr stolz darauf, heute einen weiteren Schritt auf dem Weg zu unseren Spitzenleistungen in der Kreislaufwirtschaft bekannt geben zu können. Die Übernahme von ELG hat alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten und stellt Aperam in den Mittelpunkt der Kreislaufwirtschaft. Einschließlich ELG werden etwa 30 Prozent der Mitarbeiter von Aperam in den Bereichen erneuerbare Energien und Recycling tätig sein. Wir sind begeistert von dem Potenzial von ELG innerhalb der Aperam-Gruppe und freuen uns auf unsere Reise zur Wertschöpfung in der globalen Recyclingindustrie. Wir heißen die hochqualifizierte und kompetente Belegschaft von ELG herzlich willkommen.“

Dr. Donald Weir, CEO von ELG: „Wir freuen uns, nun zur Aperam-Gruppe zu gehören, und darauf, weiterhin einen hohen Mehrwert für alle unsere Kunden zu schaffen. Wie bereits angekündigt, wird ELG als eigenständiges und unabhängiges Unternehmen geführt, das seinen Kunden in Ihrem besten Interesse dient. Als Teil der Aperam-Gruppe wird ELG von der industriellen Struktur von Aperam profitieren, die uns weitere Wachstums- und Innovationsmöglichkeiten bietet.“

Aperam ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Edelstahl, Elektro- und Spezialstahl mit etwa 10600 Mitarbeitenden (mit ELG) und Kunden in über 40 Ländern. Ab dem 31.12.2021 ist das Unternehmen in vier primäre Berichtssegmente unterteilt: Edelstahl und Elektroband, Dienstleistungen und Lösungen, Legierungen und Spezialitäten sowie Recycling.

Aperam verfügt über eine Flachstahlkapazität von 2,5 Millionen Tonnen in Brasilien und Europa und ist führend bei hochwertigen Spezialprodukten. Zusätzlich zu seinem Industrienetzwerk, das sich über sechs Produktionsstätten in Brasilien, Belgien und Frankreich erstreckt, verfügt Aperam über ein hochintegriertes Vertriebs-, Verarbeitungs- und Servicenetzwerk sowie über die einzigartige Fähigkeit, rostfreie Stähle und Spezialstähle aus kostengünstiger Biomasse (Holzkohle aus der eigenen FSC-zertifizierten Forstwirtschaft) herzustellen. Mit ELG ist Aperam auch weltweit führend im Handel, in der Verarbeitung und dem Recycling von Rohstoffen für die Edelstahlindustrie, sowie Superlegierungen und liefert jährlich rund 1,2 Mio. Tonnen Material. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Aperam einen Umsatz von 3,624 Milliarden Euro und lieferte 1,68 Millionen Tonnen Stahl.

Kontakt

Aperam SA

Laurent Beauloye

. .

. .

+352 27 36 27 103

laurent.beauloye@aperam.com

http://www.aperam.com

Bildquelle: @Aperam