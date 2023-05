Recruiting neu denken

Mit der karriere101 kluge Köpfe matchen

Stellenausschreibung, Bewerbung, Interview, Zu- oder Absage – so sieht üblicherweise der langatmige Bewerbungsprozess in vielen Unternehmen aus. So gut, so ineffektiv, so zeitintensiv. Um kreative und smarte Köpfe für das eigene Team zu finden, braucht es neue Wege! Zeitgemäßes Recruiting bieten die karriere101-Online-Messen mit zahlreichen Branchenterminen in den kommenden Monaten.

Viele Personalverantwortliche suchen nach neuen Wegen, um qualifizierte Kandidat:innen anzuziehen und langfristig zu binden. Neben einer ansprechenden Außendarstellung des Unternehmens funktioniert effektives Recruiting heutzutage über den direkten Kontakt zwischen Unternehmen und den Bewerber:innen – jenseits altbekannter Bewerbungsfloskeln. Als großes Plus im Rennen um kluge Köpfe ermöglicht die Kommunikation auf Augenhöhe authentische Einblicke in das Arbeitsklima. Genau an dieser Schnittstelle zwischen Social Recruiting und Employer Branding setzt das digitale karriere101-Format an!

Find your perfect match!

Was ist das Besondere an der karriere101? Wie bei den bekannten Dating-Apps basiert das Format auf dem Matching-Prinzip, wovon Unternehmen & Talente gleichermaßen profitieren: Beide Seiten liken und swipen sich durch die jeweiligen Profile. Bei einem Match folgt die unkomplizierte Kontaktaufnahme sowie die Vereinbarung eines Termins für das Bewerbungsgespräch als Video-Call. Die karriere101 bietet mit Hilfe innovativer Tools einen zielgerichteten Zuschnitt auf spezifische Branchen, sodass zeitintensive Bewerbungsprozesse der Vergangenheit angehören.

Die nächsten karriere101-Events:

14.06.2023: Bildungsinstitutionen & Beratung

14.06.2023: Automobile & Luft- und Raumfahrttechnik

21.06.2023: IT & Telekommunikation

21.06.2023: Mediziner:innen

28.06.2023: Bau, Architektur & Immobilien

28.06.2023: Recht, Steuer & Consulting

05.07.2023: Geisteswissenschaften

05.07.2023: Soziale Berufe & NGOs

u.v.m.

Weitere Informationen zur Teilnahme & weitere Branchen-Termine unter karriere101.de

Wir von International Education Network GmbH & Co. KG, kurz IEN, arbeiten seit 2005 in den Schwerpunkten Bildung und Karriere. Unsere Stärke ist die Vernetzung von Akteuren durch diverse nationale und internationale Service- und Dienstleistungen.

