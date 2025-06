Rechtsanwalt Kempter in Stockach und Radolfzell

Ihre kompetente Rechtsberatung in Stockach und Radolfzell – Wir beraten, gestalten und setzen durch

Die Kanzlei Kempter & Kollegen ist seit 1993 eine verlässliche Adresse für rechtliche Fragen in der Region Stockach und Radolfzell. Unser Anspruch ist es, unseren Mandanten stets eine qualitativ hochwertige Betreuung zu bieten, die durch Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit und ein tiefgehendes Verständnis für unternehmerische Zusammenhänge geprägt ist. Dabei legen wir großen Wert auf eine persönliche Zusammenarbeit, um individuelle Lösungen für jede rechtliche Herausforderung zu entwickeln.

Gegründet von Rechtsanwalt Ulrich Kempter, hat sich unsere Kanzlei im Laufe der Jahre durch kontinuierlichen Ausbau und Spezialisierungen weiterentwickelt. Seit 2009 sind wir auch in Radolfzell für Sie vor Ort und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Unser Leistungsspektrum umfasst folgende Rechtsgebiete:

Arbeitsrecht: Wir unterstützen Sie insbesondere bei der Gestaltung von Arbeitsverträgen, bei Kündigungen, Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten sowie bei Themen wie Abfindungen, Urlaubsansprüchen und Zeugnissen.

Erbrecht: Wir helfen unter anderem bei der Erstellung von Testamenten, bei Pflichtteilsfragen, Erbauseinandersetzungen und der Testamentsvollstreckung.

Familienrecht: In allen familienrechtlichen Angelegenheiten, insbesondere bei Scheidungen, Unterhaltsfragen, Zugewinnausgleich, Vermögensauseinandersetzung, Sorgerecht und Umgangsrecht stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um eine Ihren Vorstellungen entsprechende Lösung zu finden.

Unsere Fachanwälte bleiben durch regelmäßige Weiterbildungen stets auf dem neuesten Stand, um Ihnen eine optimale Betreuung zu gewährleisten.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer Kanzlei und freuen uns darauf, Sie persönlich beraten oder vertreten zu dürfen.

Kempter & Kollegen – Ihr Partner für rechtliche Fragen in Stockach, Radolfzell und Umgebung.

Die Kanzlei Kempter & Kollegen steht seit 1993 für kompetente und persönliche Rechtsberatung in Stockach, Radolfzell und Umgebung. Mit besonderem Fokus auf Arbeits-, Erb- und Familienrecht bieten wir individuelle Lösungen, die auf fachlicher Exzellenz und einem tiefen Verständnis für die Anliegen unserer Mandanten basieren. Unser engagiertes Team begleitet Sie zuverlässig und zielgerichtet durch jede rechtliche Herausforderung.

Firmenkontakt

Kempter & Kollegen

Ulrich Kempter

Pfarrstrasse 15

78333 Stockach

07771 3335



https://www.ra-kempter.de

Pressekontakt

Josef Vetter

Josef Vetter

Am Kirchplatz 2

73479 Ellwangen

07965 802876



http://www.josefvetter.de