Rechenzentrumsleader Digital Realty liefert Abwärme für Samson AG in Frankfurt Ostend

FRANKFURT AM MAIN, 2. April 2025 – Digital Realty (NYSE: DLR), der weltweit größte Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen hat mit der SAMSON AG einen Vertrag zur Abwärmelieferung für die Heizung eines Standorts geschlossen. Das von Digital Realty betriebene Rechenzentrum FRA 14 im Digital Park Ostend produziert Abwärme, die der Ventilspezialist SAMSON zur Wärmeversorgung seines direkt gegenüberliegenden Rolf Sandvoss Innovation Center (RSIC) nutzt. Mithilfe einer Wärmepumpe hebt SAMSON die Temperatur auf das nötige Niveau an und verzichtet künftig auf fossile Energiequellen für die Beheizung des RSIC.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit SAMSON ein Unternehmen in unmittelbarer Nähe als Partner für die nachhaltige und umweltfreundliche Abwärmenutzung gewinnen konnten“, sagt Volker Ludwig, SVP und Managing Director DACH bei Digital Realty. „Die neue Anlage zur Abwärmenutzung ermöglicht eine klimaschonende Wärmeversorgung für unseren Nachbarn SAMSON und leistet einen wichtigen Beitrag zu den Umweltinitiativen der Stadt Frankfurt am Main. Abwärmenutzungsprojekte helfen uns dabei, unsere Energieeffizienz zu steigern und unseren Kunden so ein noch nachhaltigeres Zuhause für ihre innovativen Daten- und KI-Lösungen bieten zu können. Weltweit unterstützt Digital Realty über zehn Fernwärmenetze mit Abwärme von Rechenzentren und fördert so nachhaltige städtische Energielösungen.“

„Mit der nachhaltigen Warmwassernutzung reduzieren wir den Verbrauch fossiler Brennstoffe und damit unsere CO-Emissionen deutlich“, sagt Dr. Dominic Deller, CFO der SAMSON AG. „Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Mit MainChange bauen wir in Offenbach eine hochmoderne Fabrik nach höchsten Umweltstandards – da ist es nur konsequent, auch das Gebäude, das in Frankfurt bleiben wird, energieeffizient zu versorgen.“ Besonders erfreulich sei, dass mit Digital Realty ein Partner aus unmittelbarer Nähe dafür gefunden wurde, so Deller. Durch den lokalen Bezug des Warmwassers vermeide SAMSON unnötigen zusätzlichen Energieaufwand und steigere die Effizienz – für einen noch höheren Nachhaltigkeitseffekt.

Ein Teil des Warmwassers von FRA 14 wird direkt aus dem Rücklauf des Kühlrings entnommen und über isolierte Rohrleitungen zur Wärmepumpe von SAMSON geleitet. Um die Wärme auf die Temperatur von 75°C für die Heizkreise anzuheben, ist der Einsatz einer Hochtemperatur-Wärmepumpe notwendig. Der Start der Beheizung ist für Oktober 2026 geplant. Das Projekt erhält Förderungen durch Bund und Land. Der Vertrag zwischen Digital Realty und der SAMSON AG hat eine Laufzeit von 15 Jahren, mit Verlängerungsoption. Die durch die Umstellung erzielte CO-Einsparung liegt bei über 80 t jährlich.

Das Konzept zur Nutzung der Abwärme von Digital Realty für das RSIC wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit während eines dualen Maschinenbaustudiums mit Schwerpunkt Energie- und Antriebstechnik bei SAMSON entwickelt. Fabian Fuchs erarbeitete 2023 die technische Lösung zur nachhaltigen Wärmenutzung mit einer Hochtemperatur-Wärmepumpe. Seine Berechnungen bestätigten die technische Machbarkeit, wirtschaftliche Effizienz und Umweltvorteile – und schufen die Grundlage für die Zusammenarbeit mit Digital Realty. Als Teilprojektleiter Energie ist Fabian Fuchs heute bei SAMSON dafür verantwortlich, die nachhaltige Energieversorgung am neuen Standort des Unternehmens in Offenbach mitzugestalten.

Bildmaterial können Sie sich hier herunterladen.

Über SAMSON:

Die SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT mit Hauptsitz in Frankfurt am Main entwickelt und produziert weltweit Ventile, Systeme und digitale Lösungen für die Prozessindustrie. Die präzise Steuerung von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf macht SAMSON zu einem verlässlichen Partner für Branchen wie Chemie, Pharma, Energie und Lebensmittel.

Mit MainChange, dem größten Innovationsprojekt der mehr als 117 Jahre alten Unternehmensgeschichte, verlagert SAMSON seine Zentrale und Produktion mit 2.000 Mitarbeitenden bis Ende 2026 von Frankfurt nach Offenbach. Auf 14,3 Hektar entsteht eine hochmoderne „Fabrik in der Stadt“ mit nachhaltigen Bau- und Produktionskonzepten. Das ROLF SANDVOSS INNOVATION CENTER (RSIC) bleibt in Frankfurt und stärkt weiterhin den Innovationsstandort.

Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 5000 Mitarbeitende und produziert an 17 Standorten in neun Ländern.

Über Digital Realty:

Digital Realty bringt Firmen und Daten zusammen, indem das Unternehmen das gesamte Spektrum an Rechen-zentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen anbietet. PlatformDIGITAL®, die globale Rechenzentrums-plattform des Unternehmens, bietet Kunden einen sicheren „Treffpunkt“ für Daten und eine bewährte PDx® (Pervasive Datacenter Architecture)-Lösungsmethodik zur Förderung von Innovationen und zur effizienten Handhabung von Datengravitation. Digital Realty bietet seinen Kunden Zugang zu den vernetzten Gemeinschaften, die für sie relevant sind, und betreibt weltweit mehr als 300 Rechenzentren in über 50 Metropolen in mehr als 25 Ländern auf sechs Kontinenten. digitalrealty.de

Firmenkontakt

Digital Realty Germany GmbH

Thilo Werle

Hanauer Landstraße 289

60314 Frankfurt

+49 (0) 69 40 147-0

+49 (0) 69 40 147-199



https://www.digitalrealty.de/

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Daniel Streuber

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

+49 (0) 611 74131 0



http://finkfuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.