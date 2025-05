Recap DocuWorld Partnerkonferenz:

Zukunftsweisende Technologien und starke Vernetzung

Einmal mehr erwies sich die DocuWorld Partnerkonferenz als zentraler Treffpunkt der Dokumentenmanagement-Branche. Selcuk Candemir und Dominic Aubel von SENPRO IT kehrten mit zahlreichen positiven Eindrücken und wertvollen Erkenntnissen aus Berlin zurück. Die diesjährige Veranstaltung lockte über 800 Partner in das stilvolle Ambiente des Estrel-Hotels und bot eine beeindruckende Mischung aus strategischen Einblicken, technologischen Innovationen und persönlichem Austausch.

Eleganz und Professionalität als Rahmen für Innovationen

Bereits der Veranstaltungsort und die Organisation der DocuWorld hinterließen einen bleibenden Eindruck. „Das Estrel-Hotel bot einen stilvollen Rahmen für die Konferenz“, so Selcuk Candemir, Vertrieb für DMS/WMS bei SENPRO. „Die Veranstaltungsräume und Stände waren hochwertig gestaltet und trugen maßgeblich zu der professionellen und ansprechenden Atmosphäre bei.“

Strategische Impulse und zukunftsweisende Technologien

Im Mittelpunkt der Konferenz standen die informationsreichen General Sessions, in denen die Geschäftsführung von DocuWare strategische Einblicke in die Unternehmensentwicklung gab. Besonders die Vorstellung kommender Funktionen und Entwicklungen unterstrich den Innovationscharakter des Softwareherstellers. „Es war beeindruckend zu sehen, mit welchem Fokus DocuWare die Cloud-Transformation vorantreibt und auf technologischen Fortschritt setzt“, resümiert Dominic Aubel. „Die gezeigten Entwicklungen bestätigen uns in unserer Entscheidung, auf die zukunftsweisenden Lösungen von DocuWare zu setzen.“

Die positive Unternehmensentwicklung von DocuWare, insbesondere das starke Wachstum im Cloud-Bereich, bestätigte für Selcuk Candemir und Dominic Aubel die strategische Ausrichtung. Die Positionierung als technologisch führendes und zukunftsorientiertes Unternehmen untermauert die Partnerschaft zwischen SENPRO IT und DocuWare.

Nähe zur Geschäftsführung und gelebte Community

Ein besonderes Highlight der Konferenz war die spürbare Nähe zur Geschäftsführung von DocuWare. „Die Geschäftsleitung war präsent, nahbar und jederzeit offen für Gespräche“, berichtet Selcuk Candemir. „Die DocuWare Partnerkonferenz war mehr als nur eine Veranstaltung. DocuWorld 2025 war ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Inspiration. Besonders beeindruckt hat mich die Offenheit innerhalb der Community und die Innovationskraft, mit der DocuWare und seine Partner die digitale Zukunft gestalten. Es war spürbar: „Hier entsteht echte Zusammenarbeit und das auf technologischer, menschlicher und strategischer Ebene.““ Es gab ausreichend Zeit für persönliche Begegnungen, einen regen Austausch und sogar gemeinsame Fotos. Wir als Partner haben uns sehr wertgeschätzt und als wichtiger Teil der DocuWare-Community gefühlt.“

Diese offene und inspirierende Atmosphäre zog sich durch die gesamte Veranstaltung. Der Austausch mit anderen Partnerunternehmen, darunter Anbieter von komplementären Technologien wie Drucker mit Scanfunktion und Schnittstelle zu DocuWare, wurde als besonders wertvoll empfunden. Die Möglichkeit zur technologischen Kooperation durch Schnittstellenentwicklung und Integration bietet für SENPRO IT interessante Perspektiven.

Gestärkte Partnerschaft und gemeinsame Mission

Für SENPRO IT war die DocuWorld Partnerkonferenz ein voller Erfolg. „Wir konnten unser Netzwerk innerhalb der DocuWare-Partnerlandschaft weiter stärken“, freut sich Dominic Aubel. „Das Gefühl der Zusammengehörigkeit und die gemeinsame Mission, die digitale Transformation bei unseren Kunden voranzutreiben, wurden deutlich spürbar.“

Das Fazit von Selcuk Candemir unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung: „Die DocuWorld hat einmal mehr gezeigt, dass DocuWare nicht nur ein innovativer und verlässlicher Technologiepartner ist, sondern auch großen Wert auf eine starke und partnerschaftliche Zusammenarbeit legt. Wir blicken optimistisch in die Zukunft und freuen uns darauf, gemeinsam mit DocuWare die digitale Transformation unserer Kunden erfolgreich zu gestalten.“

SENPRO IT ist ein etabliertes IT-Systemhaus im Zentrum von Deutschland und versteht sich als Partner für moderne und maßgeschneiderte IT-Infrastrukturen. Sie beraten auf Augenhöhe in allen Fragen zu IT-Strategien, prüfen die jeweils neuesten Technologien und setzen mit ihren Kunden maßgeschneiderte Ideen um. Zudem bietet SENPRO IT den kompletten Service für jede Unternehmens-EDV. Der professionelle IT-Support richtet sich an kleine und mittelständische Kunden, die die Netzwerk-Betreuung entweder ganz oder in Teilen an einen IT-Dienstleister abgeben möchten.

