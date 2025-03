REBA IMMOBILIEN AG verkauft Neubau in Süd-Jakarta in Indonesien an lokalen Investor

Die REBA IMMOBILIEN AG hat ihr erstes Neubauprojekt in Süd-Jakarta in Indonesien erfolgreich umgesetzt und die Reihenhaus-Anlage an einen lokalen Investor verkauft.

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler, hat ihr erstes Bauprojekt in Süd-Jakarta in Indonesien erfolgreich abgeschlossen und die Neubau-Reihenhaus-Anlage an einen lokalen Investor verkauft. Die Immobilie befindet sich im Stadtteil Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bks, Jawa Barat in Jakarta in Indonesien.

Erstes Neubauprojekt in Süd-Jakarta in Indonesien – Neubau Reihenhaus-Anlage

Die Neubau-Reihenhaus-Anlage in Süd-Jakarta wurde von der REBA IMMOBILIEN AG als Generalunternehmer vollständig entwickelt und gebaut. Das Neubauprojekt, das im Januar 2022 begann und noch im gleichen Jahr fertiggestellt wurde, umfasst moderne Reihenhäuser und bietet eine ideale Wohnlösung in einer aufstrebenden Region.

„Mit dem erfolgreichen Abschluss dieses ersten Neubauprojektes in Süd-Jakarta setzen wir einen wichtigen Schritt in der Expansion unserer internationalen Aktivitäten. Der Verkauf der Neubau-Reihenhaus-Anlage an einen lokalen Investor unterstreicht das Vertrauen in die Qualität unserer Bauprojekte und unsere Fähigkeit, auf den internationalen Märkten erfolgreich zu agieren“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Projekt-Highlights

– Bauvorhaben: Neubau Reihenhaus-Anlage in Süd-Jakarta

– Bauort: Gg. Batumas Nyai Mayangsari, Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bks, Jawa Barat, Indonesien

– Bauherr: REBA IMMOBILIEN AG

– Baubeginn: Januar 2022

– Baufertigstellung: 2022

– Leistung: Generalunternehmer

– Projektstatus: Fertig gebaut und verkauft

Erfolgreicher Abschluss eines internationalen Neubauprojektes

Mit dem Verkauf der Neubau-Reihenhaus-Anlage in Süd-Jakarta festigt die REBA IMMOBILIEN AG ihre Position als internationaler Immobilienentwickler. Das Unternehmen setzt weiterhin auf hochwertige Neubauprojekte, die sowohl lokale als auch internationale Investoren ansprechen. In Süd-Jakarta hat die REBA IMMOBILIEN AG eine attraktive Immobilie entwickelt, die aufgrund ihrer Lage und Bauqualität großes Potenzial auf dem lokalen Markt bietet.

„Unsere strategische Ausrichtung, in aufstrebenden internationalen Märkten wie Indonesien zu investieren, hat sich erneut als erfolgreich erwiesen. Wir freuen uns, dass unser erstes Projekt in Süd-Jakarta sowohl in Bezug auf Qualität als auch auf den Verkauf an lokale Investoren überzeugt hat“, kommentiert Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Die REBA IMMOBILIEN AG agiert als Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler. Mit einem klaren Fokus auf wertbeständige Immobilienprojekte hat das Unternehmen eine Vielzahl erfolgreicher Entwicklungsprojekte in verschiedenen internationalen Märkten realisiert. Durch innovative Konzepte und maßgeschneiderte Lösungen trägt die REBA IMMOBILIEN AG aktiv zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien bei.

Weitere Informationen über die REBA IMMOBILIEN AG:

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

