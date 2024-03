REBA IMMOBILIEN AG verkauft Ärztehaus Immobilien und Ärztehäuser

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein renommierter Immobilienmakler, der sich auf Ärztehaus Immobilien und Ärztehäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert hat.

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein renommierter Immobilienmakler, der sich auf Ärztehaus Immobilien und Ärztehäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert hat. Ärztehäuser Immobilien sind spezielle Gewerbeimmobilien, die auf die Bedürfnisse von Medizinern zugeschnitten sind.

Was sind Ärztehaus Immobilien und Ärztehäuser?

Ärztehaus Immobilien, auch als Ärztehäuser bekannt, sind spezielle Gewerbeimmobilien, die für den Betrieb von Arztpraxen und medizinischen Dienstleistungen konzipiert sind. Diese Immobilien bieten nicht nur Räume für Arztpraxen, sondern oft auch zusätzliche Einrichtungen wie Apotheken, Labore, Therapiezentren und Büros für medizinisches Personal. Ärztehäuser sind in der Regel so gestaltet, dass sie den besonderen Anforderungen des Gesundheitswesens gerecht werden, einschließlich ausreichender Parkmöglichkeiten und barrierefreiem Zugang für Patienten.

Immobilienmakler Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser

Die REBA IMMOBILIEN AG hat sich als Experte auf dem Gebiet der Ärztehaus Immobilien etabliert und bietet ihren Kunden ihre Dienstleistungen dafür an. Dazu gehören:

– Beratung

– Vermittlung

– Kauf und Verkauf

Ärztehaus Immobilien kaufen oder verkaufen: Off Market Transaktionen

Ein besonderer Vorteil der REBA IMMOBILIEN AG ist ihre diskrete Off Market Vorgehensweise. Dies bedeutet, dass sie auch Zugang zu nicht öffentlich gelisteten Ärztehaus Immobilien und Ärztehäusern hat, die nicht auf dem freien Markt angeboten werden.

Vorteile der Zusammenarbeit für Käufer und Verkäufer für Ärztehaus Immobilien und Ärztehäuser

Die Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG als renommierter Immobilienmakler, der sich auf Ärztehaus Immobilien und Ärztehäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert hat, bietet sowohl Käufern als auch Verkäufern zahlreiche Vorteile. Insbesondere die diskrete Off Market Vorgehensweise eröffnet neue Möglichkeiten:

Für Käufer: Die diskrete Off Market Vorgehensweise ermöglicht es Käufern, Zugang zu exklusiven Immobilienangeboten zu erhalten, die nicht öffentlich gelistet sind. Dadurch haben Käufer die Chance, auf verborgene Juwelen zuzugreifen und potenzielle Investitionen zu tätigen, die sonst möglicherweise unentdeckt bleiben würden. Dies verschafft ihnen einen Wettbewerbsvorteil und eröffnet neue Perspektiven für ihre Immobilienportfolios.

Für Verkäufer: Die diskrete Off Market Vermarktung bietet Verkäufern die Möglichkeit, ihre Ärztehaus Immobilien und Ärztehäuser auf eine besonders vertrauliche und exklusive Weise zu präsentieren. Dies ist besonders vorteilhaft für Verkäufer, die aus Diskretionsgründen oder aufgrund von Sensibilitäten im Zusammenhang mit der Immobilie keine öffentliche Aufmerksamkeit wünschen. Durch die diskrete Vermarktung werden potenzielle Käufer sorgfältig ausgewählt und vertraulich behandelt, was zu einem effizienten und professionellen Verkaufsprozess führt.

Kontakt zur REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG verkauft Ärztehaus Immobilien für ihre Kunden und Partner. Das Unternehmen ist die richtige Wahl für alle, die nach Ärztehaus Immobilien in Deutschland, Österreich oder der Schweiz suchen oder ihre Ärztehaus Immobilien verkaufen möchten.

Kontaktieren Sie die REBA IMMOBILIEN AG, um mehr über Ärztehaus Immobilien zu erfahren und vom Fachwissen des Teams zu profitieren.

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

