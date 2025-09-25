REBA IMMOBILIEN AG startet Vermietung von Freiflächenstellplätzen für Wohnmobile im neuen REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden

Die REBA IMMOBILIEN AG gibt die Vermietung von Freiflächenstellplätzen für Wohnmobile im neuen REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden bekannt.

Der moderne Gewerbestandort an der stark frequentierten Bundesautobahn A7 in Niedersachsen bietet mit seiner hervorragenden Verkehrsanbindung optimale Voraussetzungen für die sichere Unterbringung und flexible Nutzung von Wohnmobilen, ideal für Privatpersonen, Reisende und Unternehmen.

Die Freiflächenstellplätze befinden sich auf dem Gelände des neuen REBA Gewerbeparks, der sich durch moderne Infrastruktur, Sicherheit und variable Nutzungsmöglichkeiten auszeichnet. Die Flächen eignen sich insbesondere als dauerhafte Abstellmöglichkeit oder saisonaler Stellplatz für Wohnmobile und Camper.

Mietpreis: auf Anfrage.

Flexible Freiflächen für Wohnmobile jetzt im REBA Gewerbepark verfügbar

„Mit der Vermietung von Freiflächenstellplätzen für Wohnmobile im neuen REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden bieten wir eine moderne und sichere Lösung für die wachsende Nachfrage nach Wohnmobilstellflächen. Die Lage direkt an der Bundesautobahn A7 in Niedersachsen und nahe der B80 ist ein klarer Standortvorteil, sowohl für Privatnutzer als auch gewerbliche Kunden“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Top-Lage an der Bundesautobahn A7 in Niedersachsen

Der REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden liegt strategisch günstig direkt an der Bundesautobahn A7, einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Deutschlands, und nur wenige Minuten von der Bundesstraße B80 entfernt. Die zentrale Lage in Niedersachsen sorgt für eine hervorragende Erreichbarkeit, sowohl regional als auch überregional.

Vorteile der Freiflächenstellplätze für Wohnmobile:

– Sichere, befestigte Freiflächen auf dem Gelände

– Flexible Mietlaufzeiten

– Direkte Lage an der Bundesautobahn A7 in Niedersachsen (Abfahrt Hedemünden)

– Stromanschluss optional möglich

– 24/7 Zugang nach Vereinbarung

– Mietpreis auf Anfrage

REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden: Innovatives Nutzungskonzept

Neben den Freiflächenstellplätzen für Wohnmobile bietet der Gewerbepark weitere Immobilien zur Vermietung an, darunter:

– Lagerhallen ab 50 m²

– Selfstorage-Flächen

– Büro- und Produktionsflächen

– Erweiterbare Hochregallager

Die Gesamtfläche des Parks beträgt rund 6.349,60 m², davon sind 4.168,25 m² bebaute Nutzfläche.

Weitere Informationen zur Vermietung von Freiflächenstellplätzen für Wohnmobile im neuen REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden an der Bundesautobahn A7 in Niedersachsen:

www.reba-immobilien.ch

REBA IMMOBILIEN AG: Ein starker Partner In Der Immobilienbranche

Die REBA IMMOBILIEN AG gehört zu den etablierten Akteuren in der Immobilienbranche und ist sowohl als Investor als auch als Bauträger und Projektentwickler aktiv. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz und ist auch an weiteren Standorten in Deutschland vertreten. Besonders im Bereich der Gewerbeimmobilien zeigt die REBA IMMOBILIEN großes Engagement. Als Partner der Hotel Investments AG ist das Unternehmen zudem in der Hotelbranche tätig.

Neben der Projektentwicklung und dem Investmentgeschäft bietet REBA IMMOBILIEN auch umfassende Maklertätigkeiten, insbesondere für Off-Market-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit der REBA IMMOBILIEN GmbH verfügt das Unternehmen über ein eigenes Bausanierungsteam, das insbesondere in der Region rund um Kassel und Göttingen tätig ist.

Weitere Informationen zu den Leistungen und Projekten der REBA IMMOBILIEN AG finden Interessierte unter:

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

