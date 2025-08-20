REBA IMMOBILIEN AG: KI in die Off Market Immobilienvermittlung für Gewerbeimmobilien

REBA IMMOBILIEN AG verwendet eigene KI in die Off Market Immobilienvermittlung für Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), ein etabliertes Unternehmen der Immobilienbranche mit Niederlassungen in Deutschland und der Schweiz, setzt auf künstliche Intelligenz in der Off Market Immobilienvermittlung für Gewerbeimmobilien.

Durch die Integration des eigenen KI-Tools in ihrer tägliche Arbeit optimiert die REBA IMMOBILIEN AG die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und ermöglicht ihren Kunden und Partnern eine noch schnellere, präzisere und effizientere Ansprache von Investoren und Betreibern für ihre Objekte.

Die REBA IMMOBILIEN AG ist seit Jahren ein Spezialist in der Off Market Immobilienvermittlung für Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Einführung eines KI-Tools in die tägliche Arbeit verbessert den Vermittlungsprozess weiter. Das KI-System optimiert dabei nicht nur Objektanalysen und Investorenprofile, sondern führt auch Immobilienanforderungen und Betreiberwünsche effizient zusammen.

„Durch die Integration von Künstlicher Intelligenz können wir noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner eingehen. Unsere KI-Software analysiert Investorenprofile und unterstützt uns dabei, die besten Matches zwischen Eigentümern, Investoren und Betreibern zu finden, alles diskret und abseits des öffentlichen Marktes“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Fokus auf Bestandsimmobilien und Neubauobjekte in der Off Market Immobilienvermittlung

Ein weiteres Kernstück der Off Market Immobilienvermittlung für Gewerbeimmobilien durch die REBA IMMOBILIEN AG ist die Expertise in der Vermittlung von Bestandsimmobilien sowie Vermittlung von Betreibern für schlüsselfertige Neubauobjekte. Das Unternehmen bietet seinen Kunden und Partnern maßgeschneiderte Lösungen, um die besten Investoren und Betreiber für ihre Gewerbeimmobilien zu finden.

Besonders im Hotelimmobilienbereich setzt die REBA IMMOBILIEN AG auf ihre langjährige Erfahrung und ihr umfangreiches Netzwerk.

„Unsere Kombination aus jahrelanger Erfahrung in der Off Market Immobilienvermittlung für Gewerbeimmobilien und innovativen KI-Technologien ermöglicht es uns, den spezifischen Anforderungen unserer Kunden und Partner gerecht zu werden und präzise Lösungen anzubieten“, so Holger Ballwanz weiter.

Off Market Immobilienvermittlung für Gewerbeimmobilien in der gesamten DACH-Region

Die REBA IMMOBILIEN AG ist mit ihrem Netzwerk in der gesamten DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) aktiv und profitiert von einem tiefgehenden Marktverständnis.

Im Bereich des Immobilienankaufs agiert das Unternehmen sowohl für den eigenen Immobilienbestand als auch im Rahmen von Joint Ventures und für Partnerinvestoren, die maßgeschneiderte Ankaufsstrategien für Off Market Gewerbeimmobilien benötigen.

Maßgeschneiderte Lösungen durch KI in der Off Market Immobilienvermittlung in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Neben der Off Market Immobilienvermittlung für Gewerbeimmobilien ist die REBA IMMOBILIEN AG auch als Bauunternehmen, Bauträger und Projektentwickler tätig. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation realisiert das Unternehmen Neubauobjekte sowie Bausanierungen und Projektentwicklungen auf höchstem Niveau.

Die Integration von Künstlicher Intelligenz in den Vermittlungsprozess steigert die Effizienz und Schnelligkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass individuelle Bedürfnisse der Kunden und Partner noch besser berücksichtigt werden. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die sowohl für Investoren als auch für Betreiber optimal sind.

Kontakt und weitere Informationen

Interessierte können sich für weiterführende Informationen zur Off Market Immobilienvermittlung für Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie dem Einsatz von KI bei der REBA IMMOBILIEN AG an das Team des Unternehmens wenden:

Webseite: www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

