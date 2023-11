REBA Bausanierung erweitert ihr Einsatzgebiet in den Landkreis Eichsfeld bis nach Eisenach in Thüringen

REBA Bausanierung, eine Sparte der REBA IMMOBILIEN AG, dehnt ihr Dienstleistungsangebot im Bereich Bausanierungen auf den Landkreis Eichsfeld im äußersten Nordwesten von Thüringen bis hin nach Eisenach aus.

REBA Bausanierung, eine Sparte der REBA IMMOBILIEN AG, dehnt ihr Dienstleistungsangebot im Bereich Bausanierungen auf den Landkreis Eichsfeld im äußersten Nordwesten von Thüringen bis hin nach Eisenach aus. Dies umfasst beispielsweise Städte wie Dingelstädt, Duderstadt, Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis, und erstreckt sich bis nach Eisenach in Thüringen.

Die REBA IMMOBILIEN GmbH, eine hundertprozentige Tochterfirma der REBA IMMOBILIEN AG mit Sitz in Bad Sooden-Allendorf bei Kassel, hat sich einen ausgezeichneten Ruf als Bauunternehmen, Fachbetrieb, Handwerker und Immobilienservice-Spezialist erworben. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen für Bausanierungen, Modernisierungen, Renovierungen und Revitalisierungen im Raum Kassel in Hessen, im Werra-Meißner-Kreis und in Thüringen für private Wohnungsbauten und Gewerbebauten an.

Das Leistungsspektrum der REBA IMMOBILIEN GmbH umfasst unter anderem Altbausanierung, Bausanierung, Fliesenlegerarbeiten, Innenausbau, Trockenbau, Renovierung und Modernisierung. Die REBA IMMOBILIEN GmbH ist bekannt für ihre fachmännische Arbeit und ihr Engagement für die Zufriedenheit ihrer Kunden.

Mit der Erweiterung des Einsatzgebiets auf den Landkreis Eichsfeld bis hin nach Eisenach bietet REBA Bausanierung nun ihre herausragenden Dienstleistungen auch in diesen Regionen an. Damit stehen den Bewohnern und Unternehmen in Dingelstädt, Duderstadt, Heiligenstadt, Leinefelde-Worbis und Eisenach erfahrene Spezialisten für Bausanierungen zur Verfügung.

Die REBA Bausanierung freut sich darauf, ihr Fachwissen und ihre Erfahrung in der Branche mit den Gemeinden im Landkreis Eichsfeld und darüber hinaus zu teilen. Das Unternehmen ist bestrebt, zur Erhaltung und Modernisierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in dieser Region beizutragen.

Für weitere Informationen über die Dienstleistungen der REBA Bausanierung der REBA IMMOBILIEN GmbH sowie für Anfragen stehen die Bausanierungs-Experten des Unternehmens gerne zur Verfügung.

www.reba-bausanierung.de

www.bausanierung-kassel.de

www.fliesenleger-kassel.de

www.metallbau-kassel.de

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.