realme GT 7 Pro: Revolutionäre Technologie für eine neue Ära der Smartphones

Leistung: Snapdragon 8 Elite mit 3nm-Technologie und über 3 Mio. AnTuTu-Punkten – schneller als iPhone 16 Pro Max.

Kamera: Sony IMX882 Periskop, 3-facher optischer Zoom, weltweit erster Unterwasser-Modus (IP69).

Display: 6,78″ Eco² OLED PLUS, 120 Hz, 6500 Nits, HDR10+, Dolby Vision – atemberaubende Farbdarstellung.

In einer Welt, in der Technologie immer noch von unerschwinglich hohen Preisen dominiert wird, hat realme die Spielregeln neu definiert. Die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke der Welt hat die Markteinführung ihres mit Spannung erwarteten Flaggschiffs, des realme GT 7 Pro, bekannt gegeben. Als erstes Smartphone auf dem Schweizer Markt mit dem bahnbrechenden Snapdragon 8 Elite Chipset, setzt das GT 7 Pro neue Benchmarks in den Bereichen High-End-Performance, Fotografie, Display, Akkulaufzeit, KI-Technologie und Design.

Das realme GT 7 Pro ist weit mehr als ein Smartphone – es verkörpert eine echte Revolution. Zukunftstechnologien werden in einem Gerät vereint, das für alle zugänglich gemacht wird.

Mehr Leistung als das iPhone 16 Pro Max – zu einem unschlagbaren Preis

Der Snapdragon 8 Elite-Chip setzt neue Maßstäbe in der Smartphone-Performance und positioniert das realme GT 7 Pro klar an der Spitze. Mit AnTuTu-Benchmark-Werten von über 3 Millionen übertrifft es das iPhone 16 Pro Max und markiert einen Wendepunkt, an dem Android in Sachen Gesamtleistung führend wird. Dank modernster 3nm-Prozesstechnologie und einer 2+6 Octa-Core-Architektur mit über 4 GHz kombiniert der Chip atemberaubende Geschwindigkeit mit überragender Energieeffizienz – für KI-gesteuerte Höchstleistung, die neue Standards setzt.

Revolutionäre Fotografie: Perfektion in jeder Szene – erstmals auch unter Wasser

Das realme GT 7 Pro definiert Smartphone-Fotografie neu. Ausgestattet mit der Sony IMX882-Periskopkamera und einem 3-fachen optischen Zoom, liefert es beeindruckende Bildschärfe und detailreiche Aufnahmen. Mit dem branchenweit erstmals verfügbaren Unterwasser-Modus (IP69) ermöglicht das GT 7 Pro Aufnahmen in bis zu 2 Metern Tiefe für 30 Minuten.

Der AI Snap Mode hebt Action-Fotografie auf ein neues Niveau – mit unübertroffener Geschwindigkeit und einer Aufnahme von bis zu 30 Bildern pro Sekunde bei einer Belichtungszeit von 1/10.266 Sekunden. Zusätzlich garantiert AI Night Vision gestochen scharfe Fotos auch bei schwachem Licht, während die Live Photo-Unterstützung das Teilen von Momenten auf Plattformen wie Instagram mühelos macht.

Innovatives Eco² OLED PLUS Display in Zusammenarbeit mit Samsung

Das 6,78-Zoll Eco² OLED Display des realme GT 7 Pro, entwickelt in Partnerschaft mit Samsung Display, bietet eine 120 Hz Bildwiederholrate, eine 2.600 Hz Instant-Touch-Abtastrate und eine Spitzenhelligkeit von 6500 Nits – ideal für die Betrachtung, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Der 120 % DCI-P3 Farbraum sorgt für lebendige, realistische Farben, die die Konkurrenz, einschließlich des iPhone 16 Pro Max, übertreffen.

Darüber hinaus steigern HDR10+ und Dolby Vision die Videoqualität, während das quad-curved Design ein immersives, elegantes Erlebnis bietet. Zum ersten Mal wird eine Foldable-Grade Display-Technologie, die üblicherweise in Geräten über 2000 EUR zu finden ist, in einem Standard-Smartphone verwendet – ein neuer Maßstab für visuelle Exzellenz.

Ein Akku, der alles andere in den Schatten stellt

Der 6500 mAh Titan-Akku des realme GT 7 Pro nutzt fortschrittliche Silizium-Kohlenstoff-Anodentechnologie und bietet unübertroffene Haltbarkeit sowie extreme Kältebeständigkeit selbst bei -30°C. In Kombination mit 120W SUPERVOOC Charging lädt das GT 7 Pro in nur 13 Minuten auf 50 % und ist in 37 Minuten vollständig geladen, wobei es das iPhone 16 Pro Max sowohl in Kapazität als auch in Ladegeschwindigkeit übertrifft.

Mit dem größten Akku und der schnellsten Ladegeschwindigkeit im Segment, kombiniert mit dem neuesten Chipset und dem energieeffizienten Eco² Display, bietet das GT 7 Pro eine unvergleichliche Akkulaufzeit.

Premiere von realme UI 6.0 mit fortschrittlicher KI-Innovation

Das realme GT 7 Pro, angetrieben von NEXT AI und der neuen realme UI 6.0, führt bahnbrechende Funktionen ein, wie AI Sketch to Image, das einfache Skizzen in detaillierte Bilder verwandelt, und AI Game Super Resolution, das das Gaming-Erlebnis mit einer Auflösung von 1,5K für eine beeindruckende Erfahrung optimiert. Mit den Flux Themes, die adaptive Animationen und personalisierte UI-Designs bieten, vereint das GT 7 Pro Kreativität, Leistung und Anpassungsmöglichkeiten nahtlos.

Ein beeindruckendes Design, inspiriert von den Visionen der Raumfahrt

Das realme GT 7 Pro präsentiert das markante Mars-Design und zelebriert damit den Geist der Entdeckung. Die Space Viewport-Kamera-Dekoration fängt die Essenz unendlicher Möglichkeiten ein, während der von der Raumfahrt inspirierte, hochwertige Aluminiumrahmen außergewöhnliche Haltbarkeit und Komfort bietet. Abgerundet durch das elegante quad-curved Eco² OLED-Display debütiert es in den auffälligen Farben Mars Orange und Galaxy Grey – ein Symbol für Innovation und Entdeckung.

Innovation pur: Das GT 7 Pro begeistert Schweizer Technikfans

Die Zukunft der Smartphones ist nicht länger ein exklusives Privileg – sie ist für alle zugänglich. Ab Dezember 2024 ist das Smartphone der Zukunft bei ausgewählten Händlern erhältlich.

Weitere Informationen findet man unter www.realme.com/global/realme-gt-7-pro

Über realme

realme ist ein globales Unternehmen für Verbrauchertechnologie, das den Smartphone-Markt revolutioniert hat, indem es bahnbrechende Technologien zugänglicher gemacht hat. Es bietet eine Reihe von Smartphones und Lifestyle-Technologiegeräten, die mit Premium-Spezifikationen, Qualität und trendsetzenden Designs glänzen, die speziell für junge Konsumenten entwickelt wurden.

Gegründet von Sky Li im Jahr 2018, stieg realme schnell zu einer der Top 5 Smartphone-Marken in 30 Märkten weltweit auf – und das innerhalb von nur drei Jahren. Das Unternehmen hat seine Präsenz auf mehrere Regionen ausgeweitet, darunter China, Südostasien, Südasien, Europa, Nahost, Lateinamerika und Afrika, und hat eine globale Nutzerbasis von über 200 Millionen erreicht. Das Jahr 2024 markiert eine bedeutende Rebranding-Phase für realme mit dem neuen Slogan „Make it real.“ Unter diesem neuen Markengeist widmet sich realme mehr denn je den jungen Nutzern und strebt danach, echte, klare und greifbare Vorteile in ihr Leben zu bringen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.realme.com

Kontakt

