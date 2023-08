React with Impact – Förderung für gemeinwohlorientierte Unternehmen

Die onetop GmbH unterstützt als zertifiziertes Beratungsunternehmen gemeinwohlorientierte Unternehmen bei der Teilnahme am Förderprogramm „React with Impact“ der Bundesregierung.

Als digitale Marketing-Agentur begleitet die onetop GmbH aus St. Georgen im Schwarzwald seit Jahren Firmen und kleine und mittelständische Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung. Nun gibt es auch eine maßgeschneiderte Unterstützung für gemeinwohlorientierte Unternehmen, gefördert durch das Förderprogramm „React with Impact“ der Bundesregierung.

Das Förderprogramm „React with Impact“, das von der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, gemeinwohlorientierte Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre nachhaltigen Projekte und Initiativen auszubauen und ihre gesellschaftliche Wirkung zu maximieren. Dabei können gemeinwohlorientierte KMUs mit bis zu 250 Mitarbeitenden 90% Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben erstattet bekommen. Hat einer der geschäftsführenden Gesellschafter mindestens 1 unterhaltberechtigtes Kind, kann ein Bonus in Höhe von 5% Prozent on top beantragt werden.

„Wir glauben fest daran, dass Unternehmen eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung einer besseren und nachhaltigeren Welt spielen können“, sagt Steffen Hoss, Geschäftsführer der onetop GmbH. „Durch das Förderprogramm ‚React with Impact‘ erhalten gemeinwohlorientierte Unternehmen die Möglichkeit, ihre Projekte zu digitalisieren und ihre positiven Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu erweitern. Wir sind hier, um sie in diesem Prozess zu begleiten und ihnen unsere Expertise zur Verfügung zu stellen.“

Die onetop GmbH bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, um gemeinwohlorientierte Unternehmen während des Bewerbungsprozesses und darüber hinaus zu unterstützen. Dazu gehören:

Beratung und Anleitung: Die Experten von onetop stehen den Unternehmen zur Seite, um ihnen bei der Konzeption und Ausarbeitung ihrer Förderanträge zu helfen.

Digitale Projektentwicklung: Die onetop GmbH arbeitet eng mit den Unternehmen zusammen, um ihre digitale Präsenz strategisch weiterzuentwickeln und ihre soziale und ökologische Wirkung zu maximieren. Dazu zählen Verbesserungen im Bereich Marketing und Vertrieb, die Entwicklung digitaler Plattformen wie Webseiten oder Online-Shops, IT-Anwendungen, Datensicherheit und Datenschutz.

Personalsuche und Personalentwicklung: Als erfahrenes Unternehmen im Bereich Recruiting und Personalentwicklung unterstützt die onetop GmbH Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften und bei der Weiterentwicklung und Qualifizierung der vorhandenen Arbeitskräfte.

Individuelle Strategie: Um die Einzigartigkeit eines jedes Unternehmens herauszustellen, wird gemeinsam mit der onetop GmbH eine individuelle Strategie für jedes einzelne Unternehmen entwickelt und umgesetzt.

Gemeinwohlorientierte Unternehmen, die am Förderprogramm „React with Impact“ teilnehmen möchten, können sich an die onetop GmbH wenden, um mehr über die angebotene Unterstützung und Dienstleistungen zu erfahren.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass die Förderung von gemeinwohlorientierten Unternehmen nicht nur positive Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften hat, sondern auch dazu beiträgt, langfristige globale Veränderungen herbeizuführen“, fügt Steffen Hoss hinzu.

Deshalb lädt die onetop GmbH alle interessierten Unternehmen herzlich dazu ein, sich in einem kostenlosen Erstgespräch beraten zu lassen und gemeinsam den Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft zu gestalten.

Weitere Informationen zum Förderprogramm:

https://react-with-impact.de/

onetop GmbH – eMarketing Agentur

Die Experten der onetop eMarketing Agentur stehen den Unternehmen in den Bereichen digitale Strategie, digitales Marketing, Media Creation und E-Commerce mit Rat und Tat zur Seite. Geschäftsführer Steffen Hoss und sein Team kümmern sich von Anfang bis Ende um Strategie, Umsetzung und Überwachung digitaler Maßnahmen wie die Erstellung einer Webseite oder eines Onlineshops bei diversen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

