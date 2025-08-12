RE-INvent Retail GmbH baut bei Marktplatzanbindung an Toolineo erneut auf FIS/TradeFlex

RE-IN erweitert bisherige Marktplätze für Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Modellbau & Technik und erschließt mit Toolineo Zugang zum Bereich Handwerk und Industrie.

Grafenrheinfeld, 12.08.2025 – Über 1.600 Profi-Marken und mehr als 1,6 Mio. gelistete Artikel: Damit gilt Toolineo als erste Online-Adresse für Handwerksbedarf im Bereich B2B und B2C. Die Anbindung eines weiteren Online-Marktplatzes an Toolineo ließ sich für RE-IN kaum einfacher gestalten als durch die Lösung FIS/TradeFlex. Daher baute man erneut auf die Expertise des SAP Gold Partners FIS Informationssysteme und Consulting GmbH.

Heutzutage greifen Kunden deutlich häufiger auf Online-Marktplätze statt auf Suchmaschinen zurück, um sich über Produkte zu informieren. Dies stellt Unternehmen vor die Herausforderung, einen schnellen und effizienten Verkaufsprozess zu etablieren. RE-IN betreibt seit 2008 verschiedene Online-Shops in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Modellbau und Technik. Mit diesen ist RE-IN bereits erfolgreich auf über 15 Marktplätzen vertreten. Zum Ausbau seines Marktplatzgeschäftes und der Erschließung eines neuen Marktsegmentes entschied sich der E-Commerce Spezialist erneut für FIS/TradeFlex, um weitere Produkte über den Fachhandelspartner Toolineo zu vertreiben.

Einfach und nahtlos in die SAP-Umgebung implementieren

FIS bietet mit FIS/TradeFlex eine cloudbasierte Middleware, die es ermöglicht, das SAP-System von RE-IN an Toolineo anzubinden. FIS/TradeFlex agiert dabei als Schnittstelle zwischen Marktplatz und SAP-System und steuert alle anfallenden Prozesse des Verkaufs. Von A wie Artikelauswahl bis Z wie Zahlung und Retouren Service: Prozesse laufen durch die APIs vollkommen automatisiert ab – Bestellungen, Angebote, Preise und Verfügbarkeiten werden automatisch und in Echtzeit synchronisiert. Durch den Einsatz der Lösung FIS/TradeFlex war seitens RE-IN keine Eigenentwicklung für etwaige Schnittstellen bei der Marktplatzanbindung erforderlich.

„Mit FIS/TradeFlex haben wir eine Lösung gefunden, die sehr einfach in unsere SAP-Umgebung implementiert werden konnte und uns genau in dem Umfang unterstützt, den wir benötigen, um unsere Präsenz auf Marktplätzen weiter auszubauen“, so Karoline Leonhardt, Team Leader Analytics & Projects bei RE-INvent Retail GmbH.

Auch für Toolineo ergab sich ein klarer Vorteil. „Wir freuen uns, in der Zusammenarbeit mit RE-IN und FIS einen starken Händler mit sehr gut funktionierenden IT-Prozessen für Toolineo gewonnen zu haben. Dies kann zukünftig mit dem Einsatz von FIS/TradeFlex einfach multipliziert werden. So verbessert sich das Angebot für unsere Handwerkskunden und stärkt den Umsatz der Händler“, ergänzt Hendrik Sassmann, Geschäftsführer bei Toolineo.

Pressekontakt: Stefanie Wenzel, FIS Informationssysteme und Consulting GmbH

Über FIS

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind rund 850 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt der SAP Gold Partner das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab. In der Tochtergesellschaft FIS-ASP betreiben und administrieren mehr als 100 Spezialisten die SAP-Systeme von Kunden in eigenen Rechenzentren in Süddeutschland.

Bildquelle: Shutterstock