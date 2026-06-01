RCT-Gruppe gründet OROS ENERGY

Integrierte Plattformlösung beseitigt Engpässe im Gewerbe- und Industriespeichermarkt.

Konstanz, 20. März 2026 – Die RCT-Gruppe gründet mit der Oros Energy Europe GmbH einen eigenständigen Anbieter für gewerbliche und industrielle Batteriespeichersysteme (Commercial & Industrial, C&I).

Mit OROS ENERGY adressiert die RCT-Gruppe gezielt die strukturellen Herausforderungen im C&I-Speichermarkt.

Der Markt für gewerbliche Energiespeicher wächst rasant, bleibt jedoch komplex: Volatile Strompreise, regulatorische Anforderungen und fragmentierte Lösungen erschweren Unternehmen den wirtschaftlichen Einsatz der Speicher. OROS ENERGY positioniert sich als integrierten Lösungsanbieter statt reinem Hardwarelieferant.

Die international tätige RCT-Gruppe wird seit 2012 von Prof. Dr. Peter Fath aufgebaut und vereint heute mehrere Tochterfirmen. Darunter RCT Solutions (schlüsselfertige PV-Produktionsanlagen), RCT Power (Hersteller von Wechselrichtern und Batteriespeichern) und RCT Green Hydrogen (Systeme zur Erzeugung von grünem Wasserstoff).

Steigende Energiekosten setzen Unternehmen unter Druck – neuer Anbieter OROS ENERGY setzt auf ganzheitlich integrierte Speicherlösungen.

„Wirtschaft und Industrie stehen vor der gewaltigen Herausforderung, ihre Energieversorgung nicht nur abzusichern, sondern aktiv zu steuern.

Die Energiewende braucht intelligente Speicher, die Unternehmen unabhängig machen – von volatilen Märkten, fragilen Lieferketten und bürokratischen Hürden. Mit OROS ENERGY setzen wir genau dort an.“

– Prof. Dr. Peter Fath, Gründer der RCT-Gruppe.

OROS ENERGY bietet schlüsselfertige Batteriespeicherlösungen für Gewerbe- und Industriekunden im DACH-Raum. Die modular aufgebauten Systeme decken Kapazitäten von 233 kWh bis über 50 MWh ab. Sie reduzieren Lastspitzen, optimieren den Eigenverbrauch und sichern industrielle Prozesse ab. Auch die Teilnahme an energiewirtschaftlichen Märkten ist damit möglich.

Mit OROS ENERGY positioniert sich die RCT-Gruppe als Lösungsanbieter mit klarem Bekenntnis zum Standort Deutschland.

Im Zentrum steht die digitale Plattform „OR/OS“. Sie verbindet das in Deutschland entwickelte und betriebene Energiemanagementsystem (EMS) mit den zentralen Prozessen rund um den Batteriespeicher.

Das Unternehmen setzt auf drei Schlüsselfaktoren:

Ein hochwertiges, integriertes System aus Batteriespeicher, Leistungselektronik und Software. Qualität und Performance werden durch ein in Deutschland ansässiges Technologie-Team sichergestellt. Zudem kommt ein eigenes Energiemanagementsystem (EMS) zum Einsatz, das in Deutschland entwickelt und betrieben wird.

OROS ENERGY bietet ein rundum Lösungspaket aus einer Hand: von Analyse über Planung und Umsetzung bis zur erfolgreichen Inbetriebnahme. Ein lokales, deutschsprachiges Team begleitet den gesamten Prozess und ist bei Bedarf persönlich vor Ort. Gleichzeitig wird ein Großteil der Schritte durch die digitale Plattform „OR/OS“ unterstützt, um ein bestmögliches Kundenerlebnis sicherzustellen.

Bekenntnis zu einer langfristigen win-win-Partnerschaft: OROS ENERGY begleitet seine Kunden über den gesamten Lebenszyklus des Speichers. Dabei wird sowohl der reibungslose Betrieb der Systeme sichergestellt als auch der wirtschaftliche Nutzen kontinuierlich optimiert – z.B. bei veränderten regulatorischen Rahmenbedingungen. Flexible Geschäftsmodelle ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche Anforderungen und Investitionsmodelle. Die Abrechnung erfolgt stets transparent, ein Wechsel zwischen den Modellen ist möglich. Die Einbettung in die RCT Gruppe schafft zudem langfristige Stabilität.

Das Führungsteam mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in Energie und Speichertechnologie.

Hinter OROS ENERGY steht ein erfahrenes Team mit umfassender Branchenexpertise. Neben Prof. Dr. Peter Fath als Chairman verantwortet Dr. Clemens Köbele (ehemals McKinsey) als CEO das operative Geschäft.

Zum Führungsteam zählen Dr. Stratis Tapanlis (Vertrieb und Produktmanagement),

Dr. Stephan Schnez (Technologie), Max Ehret (Digitales), Philipp Turinsky (Service und Projektmanagement), sowie Pascal Kurz (Finanzen).

Das Team vereint Erfahrungen aus Unternehmen wie SMA, Huawei und ABB, sowie aus der Entwicklung zentraler energiewirtschaftlicher Systeme. Darunter das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur.

Gemeinsam bringt das Team über 100 Jahre Branchenerfahrung mit.

„Es geht nicht nur um Batteriespeicher – allein greifen sie zu kurz. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Technologie, Betrieb und Geschäftsmodell. Genau darauf ist OROS ENERGY ausgerichtet.“

– Dr. Clemens Köbele, CEO von OROS ENERGY

Über OROS ENERGY

OROS ENERGY (Oros Energy Europe GmbH) ist ein deutscher Anbieter schlüsselfertiger Batteriespeichersysteme für Gewerbe und Industrie.

Als Unternehmen der RCT-Gruppe verbindet OROS ENERGY über 20 Jahre Branchenerfahrung und mehr als 500 realisierte Speicherprojekte mit einem neuen, innovativen Ansatz.

Sitz: Konstanz am Bodensee.

Amtsgericht Freiburg (HRB 734272).

Über die RCT Gruppe

Die RCT-Gruppe wurde 2012 von Prof. Dr. Peter Fath in Konstanz gegründet und vereint Unternehmen in den Bereichen Solar-Produktionstechnik (RCT-Solutions), Wechselrichter und Heimspeicher (RCT Power), sowie gewerbliche Batteriespeicher (OROS ENERGY). Mit über 500 Spezialisten und Projekten in Deutschland, den USA, der Türkei, Indien, China und Australien liefert die Gruppe Lösungen für die globale Energiewende.

OROS ENERGY (Oros Energy Europe GmbH) ist ein deutscher Anbieter schlüsselfertiger Batteriespeichersysteme für Gewerbe und Industrie.

Als Unternehmen der RCT-Gruppe verbindet OROS ENERGY über 20 Jahre Branchenerfahrung und mehr als 500 realisierte Speicherprojekte mit einem neuen, innovativen Ansatz.

Sitz: Konstanz am Bodensee.

Kontakt

Oros Energy Europe GmbH

Dr. Clemens Köbele

Line-Eid-Str. 1

78467 Konstanz

+49 7531 1228100



https://orosenergy.eu