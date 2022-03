„RBM (Amazon Original)“ von Haftbefehl, Haiyti und Bazzazian ab sofort exklusiv bei Amazon Music

MÜNCHEN, 25. März 2022 – „RBM (Amazon Original)“, der neueste Track von Deutschrap-Superstar Haftbefehl, ist ab sofort exklusiv bei Amazon Music zu hören. Der Song entstand in Zusammenarbeit mit Echo-Gewinnerin Haiyti und dem preisgekrönten Producer Bazzazian und ist der erste, rein in 3D-Audio produzierte Deutschrap-Track bei Amazon Music. Das immersive und multidimensionale Audio-Format Dolby Atmos erlaubt es Fans, noch tiefer in die Musik einzudringen.

Zeitgleich erscheinen auch passende Teaser Assets, gedreht in einem Filmset für virtuelle 3D Produktionen, für die eine komplett eigene XR Welt entworfen wurde. Ein Making-Of-Video, das sowohl die Songaufnahmen als auch den Videodreh begleitet, ist ab dem 25. März in der Amazon Music App und auf dem Amazon Music Kanal auf YouTube verfügbar.

„RBM (Amazon Original)“ bei Amazon Music: https://music.amazon.de/albums/B09V9QFRCX

Noch mehr Haftbefehl Content finden Fans in der im letzten Jahr exklusiv bei Amazon Music veröffentlichten Dokumenation Du weißt, dass es Haft ist – die Produktion ist mit bislang über 1,7 Millionen Views auf dem Amazon Music Kanal auf YouTube die erfolgreichste deutschsprachige Videoproduktion.

„RBM (Amazon Original)“ von Haftbefehl, Haiyti und Bazzazian ist ab sofort auch auf der Playlist LEVEL bei Amazon Music zu finden. Unter der Marke LEVEL vereint Amazon Music eine Playlist mit angesagten Tracks nationaler Größen des Deutschraps mit Underground-Künstler:innen, heißen Newcomer:innen, den neuesten Szene-Tracks und exklusiven Songs. Alle Infos und Updates zu LEVEL, exklusiven Tracks, Gewinnspielen und weiteren spannenden Aktionen gibt es auf Instagram.

Abonnent:innen von Amazon Music Unlimited haben automatisch Zugang zu qualitativ hochwertigem Audio-Streaming inklusive Musik und Audioinhalten in 3D, UHD und HD Qualität ohne Aufpreis. Das immersive 3D-Audioformat ermöglicht es, Musik genau so zu erleben, wie diese ursprünglich von den jeweiligen Künstler:innen aufgenommen wurde. Audio in Premium-Klangqualität und Musik in 3D kann mit Kopfhörern oder über ein kompatibles Endgerät mit Alexa Cast-Unterstützung gestreamt werden.

Link zu weiterem Bildmaterial

http://download.rtfm-pr.de/Dolby_amazon-music_haftbefehl_haiyti_bazzazian_bildmaterial.zip

Dolby Laboratories mit Hauptsitz in San Francisco unterhält Zweigstellen auf der ganzen Welt. Von Filmen und Serien über Apps, Musik und Sport bis hin zu Gaming – bei Dolby verwandelt sich die Wissenschaft von Sehen und Hören in spektakuläre Erlebnisse für Milliarden Menschen weltweit. Dolby arbeitet mit Künstlern, Storytellern, Entwicklern und Unternehmen zusammen, um Unterhaltung und Kommunikation durch Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema und Dolby.io zu revolutionieren.

