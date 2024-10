Rauschender Jubiläumskongress im Herzen von Lexware

20. Lexware Partner-Event in Freiburg

Freiburg, 22. Oktober 2024 – Das muss gefeiert werden: Anlässlich des 20-jährigen Jubliäums fand vergangenes Wochenende der jährliche Partnerkongress im Mutterhaus von Lexware statt – auf dem Campus der Haufe Group im sonnigen Freiburg. Wie bereits in den vergangenen Jahren war auch dieser erfolgreiche Event mit 130 Fachhandelspartner:innen komplett ausgebucht. Die Teilnehmer:innen erlebten zwei spannende Tage – vollgepackt mit hochkarätigen Vorträgen und Informationen rund um die Lexware-Lösungen sowie einem unterhaltsamen Rahmenprogramm auf Schloss Reinach.

Den Auftakt der Jubiläumsveranstaltung markierte die Keynote von Christian Steiger, Geschäftsführer von Haufe-Lexware. Gemeinsam mit Diana Bonarius, Director Channel Sales bei Lexware, bedankte er sich für die starke Unterstützung und das kontinuierliche Engagement der Fachhandelspartner:innen, präsentierte einen Überblick über das aktuelle Geschäftsjahr und eröffnete einen Ausblick auf den gemeinsamen Weg im Jahr 2025.

„In der Zusammenarbeit mit unseren Partnern sticht für mich die Leidenschaft heraus“, sagt Christian Steiger. „Die Lexware Partner:innen bringen ein hohes persönliches Engagement mit und stehen voll hinter den Produkten. Es ist zudem großartig zu sehen, wie sich viele mit Lexware weiterentwickeln. Wir brauchen unsere Partner:innen, wenn wir Lexware fit machen für die Zukunft.“ Diana Bonarius ergänzt: „In den vergangenen 20 Jahren haben wir eine starke Gemeinschaft von Fachhändler:innen aufgebaut, die das Partnerprogramm zu dem Erfolg geführt haben, den es heute hat. Ich freue mich auf weitere spannende Jahre und neue Innovationen.“

Zu den Highlights des diesjährigen Händlerkongresses gehörte die Führung durch den Campus der Haufe Group – inmitten der sonnigen Green City Freiburg – wo die Lexware-Lösungen in modernen Arbeitswelten entstehen. Welche Neuerungen die Händlerinnen und Händler in den kommenden Produktversionen erwarten dürfen, darüber informierten Lexware-Expert:innen in zahlreihen Workshops und Vorträgen.

Neben dem Austausch mit den Lexware-Expert:innen und anderen Fachhandelspartner:innen standen als weitere Punkte verschiedene Produkt-Sessions auf der Agenda. Hier erläuterten die Produktmanager:innen Neuerungen und gesetzlichen Änderungen, die in den Lösungen wie Buchhaltung, Lohn + Gehalt, Warenwirtschaft sowie Lexware Office zu erwarten sind. Informationen aus erster Hand zu bekommen, aktiv bei der Weiterentwicklung der Produkte mitzuwirken und der persönliche Kontakt zu den Ansprechpartnern – das sind für die Teilnehmenden die wesentlichen Gründe, den Partnerkongress zu besuchen.

Auszeichnung der zehn besten Lexware-Partner

Aber nicht nur der fachliche Austausch stand auf der Agenda: Am Freitagabend lud Lexware zu einem festlichen Dinner auf Schloss Reinach ein und kürte die „Lexware Top 10 Partner 2024“. Um hier nominiert zu werden, sammeln die Partner:innen während des Jahres Punkte für ihre Vertriebs- und Beratungsleistung. Die zehn Fachhändler:innen mit den meisten Punkten werden mit dem Award ausgezeichnet. Unangefochten auf dem ersten Platz lag – bereits zum vierten Mal – auch in diesem Jahr Dirk Andreas von @ndreas EDV-Service: „Ich versuche, stets neue Wege zu finden potenzielle Kunden und Lexware zusammenzubringen. Diese Auszeichnung zeigt mir wieder einmal, dass sich die Arbeit in den letzten Monaten gelohnt hat. Ich möchte Danke sagen an meine treuen und neuen Kunden, meine Mitarbeiter:innen und an die Partnerbetreuung von Lexware.“ Man darf gespannt sein, wer zu den Preisträgern des kommenden Jahres gehört und ob Dirk Andreas weiterhin seine Spitzenposition verteidigt.

Und das sind die Lexware Top 10 Partner 2024: (vlnr) Marcus Sommer (CMO GmbH), Peter Weißflog (PTC GmbH), Frank Behrens (SGB IT oHG), Roman Hess (LogiFACT), Oliver Menzel (BOME GmbH), Diana Bonarius (Lexware), Alexander Dilly (Erfolgsbüro Dilly), Norman Sommer (CMO GmbH), Roland Berger (MXP GmbH), Dirk Andreas, (@ndreas EDV-Service), Marina Wallner (Lexware), Attila Mekker (Lexware), Michael Ziemer (Ziemer Consult GmbH)

Über Lexware

Mit den Produkten von Lexware bringen Anwender:innen seit 1989 ihre geschäftlichen und privaten Finanzen in Ordnung – von der Buchhaltung über die Warenwirtschaft bis hin zu den Steuern. Über eine Million Nutzer:innen vertrauen auf die Business- und Cloudlösungen für Selbstständige, Freiberufler:innen, Gründer:innnen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Neben der rundum-Absicherung mit innovativer Software begleitet Lexware Unternehmer:innen in eine erfolgreiche digitale Zukunft: In Formaten wie „Tell your Story“ oder dem Unternehmer-Podcast „Flopcast“ lässt Lexware regelmäßig Erfolgs- und Lerngeschichten aus der Zielgruppe für sich sprechen. Mit dem KMU Data Hub und dem monatlichen Trendradar bietet Lexware Fakten und Insights rund um kleine Unternehmen und Selbstständige. Zudem bietet Lexware praxisnahes Branchen-Wissen, vielfältige Schulungen in der Lexware Akademie und die Power eines starken Business-Netzwerkes. Lexware gehört seit 1993 zur Haufe Group, einem deutschlandweit führenden Anbieter für digitale Arbeitsplatzlösungen und Dienstleistungen sowie im Bereich Aus- und Weiterbildung. Weitere Informationen gibt es unter

