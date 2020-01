Raum für Nachhaltigkeit im Kölner Rheinauhafen

Parallel zur imm cologne im Januar 2020 eröffnet das Gebrauchtmöbel-StartUp Revive Interior aus Köln seinen ersten Pop-Up Store.

Revive Interior steht für hochwertige gebrauchte Designermöbel, die wieder nahezu in Top-Zustand gebracht werden. Ebenso für Top-Service, Komfort für Kunden und eine große Auswahl an namhaften Marken und Design-Ikonen zu erschwinglichen Preisen.

10% des Jahresgewinns spendet Revive Interior an gemeinnützige Zwecke und unterstützt regelmäßig gemeinnützige Projekte mit Sachspenden.

Das junge Unternehmen, das bisher mit einem Showroom und Lager in Köln-Lövenich, Online Shop sowie eigener Logistik aufwarten kann, geht den nächsten Schritt. Nun schaffen die beiden Gründer und CEO´s Jonas Brenig und Paul Jonas, mit Unterstützung von Initiator und Unterstützer Michael Marquardt, einen Raum für Nachhaltigkeit auf 200 Quadratmetern in schönster Lage. Direkt im Rheinauhafen Köln, im Kranhaus Nord setzen sie gemeinsam mit Partner Hermann Schmidt von waldbaden-nrw.de wirklich nachhaltige sowie soziale Projekte um und stellen die Möbelwelt auf den Kopf.

Die Welt ein kleines bisschen besser machen – dies ist von Anfang das Ziel der Gründer.

Die Umwelt zu respektieren und so vielen Menschen wie möglich den Zugang zu großartigem Design zu ermöglichen.

Durch Kooperationen mit stilwerk, BoConcept und de Sede entstand bereits ein einzigartiges Nachhaltigkeitsprogramm, welches den Zugang zu gebrauchten Designermöbeln erweitert und Bewusstsein für bedachtes Einkaufen streut.

Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und soziales Handeln – das sind nicht nur Trendbegriffe, sondern ein dem aktuellen Zeitgeist entwachsenen Bewusstsein, das in unserer Gesellschaft immer mehr zunimmt. Revive Interior macht sich zur Aufgabe genau dieses weiter zu steigern – nun mit dem Raum für Nachhaltigkeit im Rheinauhafen.

Zwischen gebrauchten Designermöbeln in grünem Ambiente, Snacks und erfrischenden Getränken, wird am 11.01.2020 zwischen 14-20 Uhr eingeladen Nachhaltigkeit zu erleben und Inspiration zu sammeln.

Hier erfahren Sie alles über Revive Interior: revive.de

Termine für Kooperationsgespräche sind jederzeit möglich (Anfragen bitte an Paul Jonas, CEO & Gründer, pj@revive.de).

Wenn auch Sie den Store besuchen möchten, können Sie hier alle Informationen entnehmen:

Öffnungszeiten

Während der imm cologne, 13.-19.01.2020:, 14-19 Uhr

Ab dem 20.01.2019: Fr 12-20 Uhr, Sa 10-18 Uhr, So 14-18 Uhr

Anschrift

Im Kranhaus Nord, im Zollhafen 12, 50678 Köln

Kontakt

Revive Interior GmbH

Paul Jonas

Ottostraße 3

50859 Köln

015172309158

pj@revive.de

http://www.revive.de

