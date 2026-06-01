Rathaus Geisweid: Energetische Sanierung erfolgreich abgeschlossen

Die energetische Sanierung des Rathaus Geisweid der Stadt Siegen ist erfolgreich abgeschlossen. Mehr als 500 Fenster des denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes sind nun auf dem neusten energetischen Stand und voll funktionstüchtig. Neue Fensterdichtungen, moderne Schließstücke sowie eine Verdreifachung der Schließpunkte von vier auf zwölf verbessern die Dichtheit, Funktionalität und Energieeffizienz der Bestandsfenster deutlich – bei gleichzeitigem Erhalt der historischen Substanz.

Weniger Heizkosten, weniger CO2

Mit der Maßnahme verfolgt die Stadt Siegen mehrere Ziele: Der Wärmeverlust über die Gebäudehülle wird reduziert, wodurch Heizkosten und CO2-Emissionen künftig spürbar sinken. Gleichzeitig verbessern sich Funktionalität und Raumklima im Gebäude: Zugluft wird vermieden, alle Fenster lassen sich wieder zuverlässig öffnen und schließen, und die Behaglichkeit in den Räumen nimmt spürbar zu. Insgesamt umfasst die Sanierung eine Glasfläche von rund 1.200 Quadratmetern – etwa so viel wie fünf Tennisplätze.

Die Arbeiten erfolgten in drei Bauphasen. Der erste Abschnitt begann im Herbst 2024, die letzten Maßnahmen wurden Ende April 2026 abgeschlossen. Damit konnte das Sanierungsprojekt trotz des laufenden Verwaltungsbetriebs planmäßig umgesetzt werden. Eine besondere Herausforderung stellte der Denkmalschutz dar: Die originalen Holzfenster des 1970 errichteten Bürgerhauses mussten vollständig erhalten bleiben, sollten jedoch wieder in einen einwandfreien Zustand gebracht werden. Statt eines Komplettaustauschs wurden die Bestandsfenster daher gezielt instandgesetzt und modernisiert – ein ressourcenschonender und wirtschaftlicher Ansatz.

Dazu Tristan Vitt, Bürgermeister der Stadt Siegen: „Mit der erfolgreichen energetischen Sanierung des Rathaus Geisweid zeigen wir, dass Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und Denkmalschutz sehr gut zusammenpassen. Durch die Modernisierung von mehr als 500 Fenstern senken wir künftig spürbar den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen.“

„Dieses Projekt ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich Denkmalpflege und Energieeffizienz versöhnen lassen. Durch die erfolgreiche Sanierung kann die Stadt Siegen ihre CO2-Emissionen und Heizkosten nachhaltig senken und zugleich den Werterhalt und die historische Substanz des Gebäudes sichern“, sagt Dr. Christian Faden, Geschäftsführer der Service Friends.

Deutlich messbare Erfolge

Auch wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen die Wirksamkeit solcher Maßnahmen: Eine Studie des Instituts für thermische und akustische Bauphysik an der Hochschule für Technik Stuttgart unter Leitung von Professor Dr.-Ing. Andreas Beck zeigt, dass sich die Luftdurchlässigkeit älterer Holzfenster durch den Austausch von Dichtungen und die Instandsetzung der Beschläge um den Faktor 15 reduzieren lässt. Gleichzeitig verbessern sich die Fenster von der niedrigsten Dichtigkeitsklasse auf den heutigen technischen Standard. Laut der Untersuchung können dadurch Heizkosten um bis zu 15 Prozent gesenkt werden – pro Fenster entspricht dies einer jährlichen Einsparung von rund 300 Kilowattstunden Heizenergie.

Die Unternehmensgruppe Service Friends ist an rund 40 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Von dort aus reparieren, warten, sanieren, sichern und erneuern die Service Friends Fenster, Türen und Dachfenster aller Marken und Hersteller.

Zu den Kunden zählen unter anderem Wohnungsverwalter, Wohnungsgenossenschaften, kommunale Träger, gewerbliche Bestandshalter und öffentliche Einrichtungen ebenso wie private Immobilieneigentümer.

Die Service Friends stehen für Fachkompetenz, maximale Zuverlässigkeit in Planung und Umsetzung sowie erstklassige Montagequalität.

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