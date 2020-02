Ratgeber für Solaranlagen: So finden Sie den passenden Wechselrichter

Unverzichtbarer Teil jeder Photovoltaikanlage ist ein Wechselrichter. Der Grund: Die Solarmodule produzieren Gleichstrom, die elektrischen Geräte im Haus und im Stromnetz brauchen jedoch Wechselstrom. Ein Wechselrichter wandelt die Energie um. Als Service für Interessierte bietet solaranlagen-portal.de einen kostenlosen Ratgeber zum Thema Wechselrichter an.

Wechselrichter für private Haushalte

Auf einen Wechselrichter (auch Spannungswandler genannt) können Sie nicht verzichten, wenn Sie mit Ihrer eigenen Solaranlage Strom produzieren wollen. Nur als Wechselstrom können Sie die Energie zu Hause nutzen oder ins Stromnetz einspeisen. Außerdem steuert und überwacht der Wechselrichter die gesamte Anlage. In vielen Anlagen wird nicht nur ein Wechselrichter eingesetzt, sondern gleich mehrere.

Experten raten bei einer Solaranlage für ein Einfamilienhaus zu einem Wechselrichter mit einem Wirkungsgrad von mindestens 96 Prozent. Moderne Geräte können sogar einen Wirkungsgrad von 98 Prozent erreichen.

Zur Auswahl stehen drei verschiedene Typen von Spannungswandlern: Stringwechselrichter, Multi-Stringwechselrichter und Modul-Wechselrichter. Welcher Typ für Sie am besten geeignet ist und wie Sie Ihre Spannungswandler dimensionieren müssen, erfahren Sie im kostenlosen Ratgeber “So finden Sie den passenden Wechselrichter”.

Weitere nützliche Infos für Solaranlagen

Außerdem beantwortet der Ratgeber unter anderem diese Fragen:

– Welchen Spannungswandler benötigt man für kleine Anlagen?

– Wie teuer sind Wechselrichter?

– Was kann ein Wechselrichter?

– Wie funktionieren die einzelnen Typen?

– Was ist bei der Verkabelung der Spannungswandler wichtig?

– Welche Hersteller bieten Wechselrichter an und welche Unterschiede gibt es zwischen den Herstellern?

Wer eine Photovoltaikanlage für das eigene Zuhause plant, sollte sich die Hintergrundinformationen aus dem Ratgeber nicht entgehen lassen. Mit ihnen können Sie sich genügend Wissen aneignen, um den passenden Wechselrichter für Ihre Anlage auszuwählen und vielleicht sogar selbst anzuschließen. Der Ratgeber “So finden Sie den passenden Wechselrichter” ist mit klar verständlichen Bildern und Videos versehen, um die komplizierte Technik auch Laien zugänglich zu machen. Sie finden ihn kostenlos unter https://www.solaranlagen-portal.de/solarenergie-komponenten/wechselrichter.html.

