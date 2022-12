Rate That Crypto (RTC) könnte so boomen wie Dogecoin (DOGE) im Jahr 2021

Kryptowährungen mögen als Wildwest-Investitionen begonnen haben, die von Außenseitern dominiert wurden, aber heute sind sie fest im finanziellen Mainstream angekommen. Große Banken und institutionelle Anleger behandeln sie trotz der jüngsten Volatilität und des harten Durchgreifens der Regulierungsbehörden in einigen Ländern als ernstzunehmende Anlage.

Trotz dieser Volatilität halten viele Kryptowährungsanleger nach dem nächsten großen Gewinn Ausschau. Wenn Sie mit dem Kauf von Kryptowährungen beginnen möchten, fragen Sie sich vielleicht, welche die größte potenzielle Rendite bringen wird, so wie es DOGE für seine Anleger im Jahr 2021 tat.

Dogecoin ($DOGE), der von vielen als der ursprüngliche „Memecoin“ angesehen wird, sorgte im Jahr 2021 für Aufsehen, als sein Preis in die Höhe schoss. Der Token, der ein Bild des Shiba Inu als Avatar verwendet, wird von einigen großen Unternehmen als Zahlungsmittel akzeptiert.

Dogecoin wurde im Jahr 2013 von zwei Software-Ingenieuren, Jackson Palmer und Billy Markus, entwickelt. Markus und Palmer schufen den Token Berichten zufolge als Scherz, um die wilden Spekulationen auf dem Kryptowährungsmarkt zu kommentieren.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels betrug die Marktkapitalisierung von Dogecoin 12,8 Milliarden Dollar, was ihn zur achtgrößten Kryptowährung macht.

Ihre Chancen, in einen Token zu investieren, der wie DOGE im Jahr 2021 boomen könnte, sind mit einem kleineren Token, der von institutionellen Anlegern noch nicht so aufgepumpt wurde wie Bitcoin, vielleicht besser.

Hier ist eine aufstrebende Kryptowährung, die wir im Jahr 2023 im Auge behalten sollten.

Bewerten Sie diese Kryptowährung ($RTC)

Rate That Crypto ($RTC) ist ein aufregendes, kostenloses Lern- und Gewinnspiel, bei dem die Spieler Punkte verwenden, um anhand von Live-Kursdaten über ein bestimmtes Zeitfenster ihrer Wahl eine bullische oder bearische Prognose für ihre Lieblings-Krypto-Projekte abzugeben.

Spieler, deren Vorhersagen richtig sind, erhalten mehr Punkte, während Spieler mit falschen Vorhersagen ihre gesetzten Punkte verlieren. Rate That Crypto hat ein spielerisches System, bei dem der Punktemultiplikator auf dem von den Spielern gewählten Zeitrahmen basiert. Sie wetteifern darum, in der Rangliste der monatlichen Saison aufzusteigen.

Alles, was Sie tun müssen, ist zu spielen, um in der Rangliste aufzusteigen und Ihre Chancen auf den Gewinn der plattformeigenen Token, $RTC, NFTs und mehr zu erhöhen, und das alles ohne jegliches Kapital zu riskieren. Die 100 besten Spieler verdienen diese Kryptos.

Wie bei allen P2E-Spielen können Sie mit Ingame-Assets handeln, die in diesem Fall hauptsächlich aus $RTC und NFTs bestehen. Als neuer Spieler erhalten Sie Punkte, mit denen Sie gegen Spieler weltweit antreten können. Die Einnahmen werden direkt in die Geldbörsen der Spieler ohne Sorgerecht ausgezahlt. Benutzer können auch durch Empfehlungen und Werbung Bonuspunkte verdienen, die das Wachstum des Preispools fördern.

Abgesehen von den Spielen bietet Rate That Crypto viele Bildungsmaterialien und Quellen für Krypto-Neulinge und erfahrene Händler, um ihre Fähigkeiten zu schärfen und sich auf die Live-Märkte vorzubereiten.

Die Nutzer können sich auch über die neuesten Nachrichten informieren, über die neuesten Innovationen lesen und neue Projekte in verschiedenen Bereichen entdecken, darunter DeFi, Metaverse, NFTs, P2E und mehr.

Mit Rate That Crypto ($RTC) noch in seinem Entstehungsstadium, wäre es jedermanns Vermutung, wo die nächsten Ebenen führen wird. Viele Branchenexperten prognostizieren, dass Rate That Crypto wie DOGE im Jahr 2021 boomen könnte und 1000x Renditen für seine frühen Investoren in der Zukunft geben. Rate That Crypto ($RTC) ist ein tolles Spiel, mit dem man Spaß haben kann!

Rate That Crypto führt derzeit einen Vorverkauf des Tokens durch, der es Anlegern ermöglicht, $RTC-Token zu einem ermäßigten Preis zu erhalten, bevor es an den Börsen eingeführt wird. Die Investition in den Token jetzt gibt Ihnen einen fairen Vorteil, große Gewinne in den kommenden Monaten und Jahren zu machen.

Für weitere Informationen über Rate That Crypto klicken Sie auf die untenstehenden Links:

