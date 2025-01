Rapid Dose Therapeutics intensiviert Zusammenarbeit mit Weltmarktführer im Bereich der oralen Nikotinprodukte zur Vorbereitung der Markteinführung von QuickStrip® Nicotine

BURLINGTON, ON – 28. Januar 2025 – Rapid Dose Therapeutics Corp. (RDT) (CSE: DOSE), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das mit einem internationalen Unternehmen im Bereich der oralen Nikotinprodukte zusammenarbeitet, freut sich, die Ausweitung ihrer Zusammenarbeit durch die Fortsetzung der exklusiven Pre-Commercialization-Vereinbarung bekannt zu geben. Ziel dieser Vereinbarung ist es, die Entwicklung innovativer, marktreifer Produkte abzuschließen, deren Markteinführung für 2025 geplant ist. Die Pre-Commercialization-Vereinbarung sieht vor, dass RDT bis zum 19. Juni 2025 gegen eine monatliche Gebühr von USD 120.000 Projektmanagement- und Produktentwicklungsleistungen erbringt. RDT respektiert das Recht des Unternehmens, anonym zu bleiben, bis eine kommerzielle Vereinbarung unterzeichnet ist.

Aufbauend auf einer Beziehung, die im Dezember 2022 begann, unterstreicht diese letzte Phase der Zusammenarbeit das Engagement beider Unternehmen, innovative Lösungen zu liefern, die den sich verändernden Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen. Die Verbesserung und Optimierung der Formulierung und Verpackung, die Durchführung von Verbraucherstudien, der Vergleich mit aktuellen Produkten und die Vorbereitung der Unterlagen für die Regulierungsbehörden sind die Schlüsselelemente, die bis zum 19. Juni 2025 abgeschlossen werden müssen.

RDT, das für sein proprietäres QuickStrip™-Verabreichungssystem bekannt ist, hat eng mit diesem internationalen Unternehmen zusammengearbeitet, das von der FDA zugelassene rauchfreie Alternativen entwickelt und vermarktet hat, um neuartige Produkte zu entwickeln und das Nutzererlebnis zu verbessern.

„Diese erweiterte Zusammenarbeit ist eine wichtige strategische Gelegenheit für RDT“, sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. „Wir legen großen Wert auf Forschung und Entwicklung und sind stolz darauf, mit diesem zukunftsorientierten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Wir sind entschlossen, eine führende Rolle bei der Nutzung der Wissenschaft und unserer einzigartigen QuickStrip™ Oral Thin Film (OTF)-Technologie zu spielen, um Produkte der nächsten Generation zu entwickeln, die auf die Anforderungen des globalen Marktes zugeschnitten sind.“

RDT konzentriert sich darauf, bahnbrechende Innovationen zu entwickeln, die mit der Vision einer rauchfreien Zukunft übereinstimmen. Durch diese Vereinbarung zur Vorkommerzialisierung werden die beiden Unternehmen ihr jeweiliges Fachwissen in den Bereichen Verbraucherverhalten, Produktentwicklung und Marktforschung bündeln, um sicherzustellen, dass die Produkte für den Erfolg positioniert sind.

„Diese Vereinbarung unterstreicht unser Engagement, den Verbrauchern wissenschaftlich fundierte Alternativen zum Rauchen zu bieten“, so Mark Upsdell. „Wir freuen uns darauf, die Entwicklung dieser einzigartigen Produkte abzuschließen und sie im Jahr 2025 auf den Markt zu bringen und damit zu unserem allgemeinen Ziel beizutragen, erwachsene Raucher auf sicherere Alternativen umzustellen.

Die im Rahmen dieser Zusammenarbeit entwickelten Produkte sollen das schnell wirkende orale Verabreichungssystem von RDT in Kombination mit dem Wissen über die Verbraucher und der großen globalen Reichweite nutzen. Die gemeinsamen Bemühungen zielen darauf ab, innovative Produkte zu entwickeln, die den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen.

Während beide Unternehmen darauf hinarbeiten, die Meilensteine vor der Kommerzialisierung Anfang 2025 zu erreichen und eine formelle kommerzielle Vereinbarung abzuschließen, verpflichten sie sich, bei der Produktentwicklung ein Höchstmaß an wissenschaftlicher Sorgfalt walten zu lassen, um sicherzustellen, dass diese neuen Angebote für erwachsene Verbraucher weltweit sowohl sicher als auch wirksam sind.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStrip™, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen, einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln, Arzneimitteln und Impfstoffen, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen, was zu einem schnellen Wirkungseintritt des Wirkstoffs führt. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter

Kontakt:

Mark Upsdell, CEO

investorrelations@rapid-dose.com

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie „beabsichtigen“, „können“, „sollten“, „antizipieren“, „erwarten“, „potenziell“, „glauben“, „beabsichtigen“, „werden“, „könnten“, „sind geplant“, „werden erwartet“ oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lieferung von Geräten und Produkten unter Verwendung der QuickStrip™-Produktliefermethode, die Erzielung wiederkehrender Einnahmen, die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des RDT-Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse, werden auf der Grundlage der dem RDT-Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit von RDT, mit seinem internationalen Kooperationspartner im Nikotinsegment zusammenzuarbeiten, Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; nachteilige Branchenereignisse; Marketingkosten; Verlust von Märkten; Beendigung von WLM-Vereinbarungen; künftige gesetzgeberische und behördliche Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis; die Unfähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen, und/oder die Unfähigkeit, auf ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zuzugreifen; die Cannabisbranche in Kanada im Allgemeinen, Einkommenssteuer und behördliche Angelegenheiten; die Fähigkeit, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die Aussagen zukunftsgerichteter Informationen, auch wenn sie von der Geschäftsleitung von RDT zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als zutreffend erweisen, da nicht garantiert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

