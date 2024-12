Rapid Dose Therapeutics Corp. reicht Patentanmeldung für Lidocain Oral Thin Strip ein

BURLINGTON, Ontario – 5. Dezember 2024 – Rapid Dose Therapeutics Corp. („RDT“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DOSE), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Patentanmeldung für seinen Lidocain Oral Thin Film Strip beim Canadian Intellectual Property Office („CIPO“) eingereicht hat.

Zahnärzte führen zahnmedizinische Eingriffe üblicherweise mit einer Anästhesie durch, die mittels einer Spritze verabreicht wird und oft durch ein Spray, Gel, eine Creme oder Salbe ergänzt wird. RDT ist stolz darauf, einen bedeutenden Durchbruch in Form eines Thin Film Strips für die orale Anwendung anzukündigen.

Durch die Verwendung von auflösbaren Filmen können Zahnärzte einen Lidocain-Oralstreifen direkt auf den Behandlungsbereich aufbringen, wodurch die Anästhesie mit erhöhter Präzision verabreicht werden kann. Der Streifen haftet zuverlässig an der Mundschleimhaut und setzt das Lidocain direkt am Zielbereich frei. Sobald sich der Film auflöst, wird das Lidocain durch die mucoadhäsiven Filmkomponenten gehalten, was eine maximale Wirksamkeit gewährleistet. Dieser angenehm aromatisierte Streifen ermöglicht nicht nur schmerzfreie zahnmedizinische Eingriffe, sondern trägt auch dazu bei, die Angst der Patienten vor der Verabreichung eines Lokalanästhetikums zu verringern. Der Lidocain-Streifen verstopft keine Saugvorrichtungen, da er sich vollständig auflöst und von der Mundschleimhaut aufgenommen wird. In vielen Fällen kann die Behandlung effektiv allein mit dem Lidocaine QuickStrip™ durchgeführt werden, was eine schnelle Anwendung und Schmerzlinderung ermöglicht.

Die Stärke des Lidocaine QuickStrip™ kann für weitere zahnmedizinische Anwendungen angepasst werden, wie z. B. Schmerzmanagement nach Operationen, bei Stomatitis, oralen Läsionen, schmerzhaften Mundgeschwüren und traumatischen Verletzungen.

Die Vielseitigkeit des Lidocaine QuickStrip™ bietet zahlreiche Vorteile für Patienten und Zahnärzte. Entwickelt und gestaltet, um die Angst der Patienten zu reduzieren, zeichnet sich der Lidocain-Streifen durch seine hohe Wirksamkeit aus, insbesondere bei Patienten, die während eines Zahnarztbesuchs nervös sind. Dank der einfachen Anwendung spart der Lidocaine QuickStrip™ Zeit für Zahnärzte, da er den herkömmlichen Nadelprozess ersetzt, der mit Sprays und Gelen bis zu fünf Minuten dauern kann.

„Lidocaine QuickStrip™ bietet eine kosteneffiziente und skalierbare Lösung für die Zahnmedizin, und diese Patentanmeldung markiert einen bedeutenden Fortschritt in unserer innovativen QuickStrip™ Oral Thin Film-Arzneimittelplattform“, erklärte Mark Upsdell, CEO von RDT. „Wir erreichen wichtige Meilensteine in der Forschung und Entwicklung, um eine breite Palette von Anwendungen auf Basis der QuickStrip™-Technologie zu entwickeln. Ziel ist es, den Einfluss von RDT zu stärken und einen neuen Maßstab für den Patientenkomfort zu setzen, um einen spürbaren Unterschied in der Zahnmedizin zu machen.“

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das durch Innovationen die Arzneimittelabgabe revolutioniert. Das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens, QuickStrip™, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer Vielzahl aktiver Inhaltsstoffe, einschließlich Nutraceuticals, Pharmazeutika und Impfstoffen, angereichert werden kann und eine schnelle Aufnahme in den Blutkreislauf ermöglicht, wodurch die Wirkung des Wirkstoffs schnell eintritt. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com

