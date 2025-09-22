Rankiteo besitzt und pflegt nun die weltweit einzige globale Datenbank für Cybersicherheitsvorfälle und verändert damit die Zukunft der Cyberversicherung

18 September 2025 – Palo Alto, Kalifornien – Rankiteo, die Plattform für Cybersicherheitsrisiken, gab heute bekannt, dass sie nun Eigentümerin und Betreiberin der Global Cybersecurity Incident Database ist, einer einzigartigen Ressource, die die Bewertung und Versicherung von Cyberrisiken weltweit neu gestaltet.

Diese Datenbank fasst verifizierte Cybersicherheitsvorfälle aus verschiedenen Branchen und Regionen in einer einzigen, kontinuierlich aktualisierten Quelle zusammen. Durch die Zentralisierung dieser Informationen unter der Leitung von Rankiteo erhalten Versicherer, Makler und Unternehmen einen beispiellosen Einblick in die Häufigkeit, Schwere und Entwicklung digitaler Bedrohungen.

Ein Wendepunkt für die Cyberversicherung

Die Cyberversicherungsbranche hat seit langem mit unvollständigen oder inkonsistenten Daten zu kämpfen. Da Rankiteo nun die weltweit führende Datenbank für Vorfälle kuratiert und pflegt, können sich Versicherer und Risikomanager auf Folgendes verlassen:

Zentralisierter Zugriff auf Vorfalldaten: Tausende von Cyber-Ereignissen, die in Echtzeit erfasst und aktualisiert werden.

Standardisierte Risikobewertung: Vergleichbare, objektive Bewertungen, die aus der Vorfallshistorie und Branchen-Benchmarks abgeleitet werden.

Vorausschauende Erkenntnisse für Prämien: Fortschrittliche Modelle, die die Wahrscheinlichkeit und die finanziellen Auswirkungen zukünftiger Angriffe prognostizieren.

Transparentes Benchmarking für Unternehmen: Organisationen können ihre Risikosituation im Vergleich zu anderen Unternehmen messen und Versicherern ihre Widerstandsfähigkeit demonstrieren.

Mehr als eine Datenbank: KI-gestützte Bewertung und kostengünstige TPRM-Überwachung

Rankiteo bietet nicht nur eine einzigartige globale Datenbank mit Vorfällen, die die meisten Unternehmen weltweit abdeckt, sondern auch eine KI-gestützte Cybersicherheitsbewertung, mit der Versicherer und Unternehmen Risiken sofort auf standardisierte Weise messen können.

Für Unternehmen, die tiefere Einblicke suchen, ermöglicht das TPRM-Überwachungsprodukt (Third-Party Risk Management) von Rankiteo ein kontinuierliches Management der Angriffsfläche zu einem Bruchteil der Kosten, die von großen Wettbewerbern verlangt werden, die diese Lösungen oft für Millionen von Dollar verkaufen.

Mit seinem Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) möchte Rankiteo den Zugang zu Cybersicherheitsinformationen auf Unternehmensniveau demokratisieren. „Es macht keinen Sinn, Krankenhäuser und andere Dienstleister an vorderster Front zu zwingen, exorbitante Preise für die unverzichtbare Überwachung der Cybersicherheit zu zahlen“, so Jeremy Canale, Gründer und CEO von Rankiteo. „Wir sind bestrebt, erschwingliche und effektive Lösungen dort anzubieten, wo sie am dringendsten benötigt werden.“

Vertrauen aufbauen und Standardisierung

Durch den Besitz der weltweit größten Datenbank für Cybersicherheitsvorfälle bietet Rankiteo eine vertrauenswürdige Grundlage für die Messung von Cyberrisiken. Diese Standardisierung ermöglicht es Versicherern, Prämien präziser festzulegen, während Unternehmen ihre Sicherheitsreife mit harten Daten nachweisen können.

„Cyberrisiken sind das sich am schnellsten entwickelnde Risiko auf dem Versicherungsmarkt. Durch den Besitz und die Pflege der globalen Vorfallsdatenbank bietet Rankiteo die Transparenz, die der Branche bisher gefehlt hat“, fügt Jeremy Canale hinzu. „Wir bauen die Infrastruktur auf, die sicherstellt, dass Cyberversicherungen in den kommenden Jahren nachhaltig skaliert werden können.“

„Dies ist einer der seltenen Fälle, in denen akademische Forschung zu Cyberrisiken und Cyberversicherungen erfolgreich in ein reales Produkt umgesetzt wird. Ich glaube, dass Rankiteo für Versicherer zu einem unverzichtbaren Akteur werden wird“, sagte Maochao Xu, Mitbegründer von Rankiteo und weltweit dritthäufigster zitierter Forscher im Bereich Cyberversicherungen.

Über Rankiteo

Rankiteo ist eine führende Plattform für Cybersicherheitsrisiken mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien. Das Unternehmen liefert transparente, datengestützte Erkenntnisse für Versicherer, Unternehmen und Aufsichtsbehörden. Durch Risikobewertung auf Unternehmensebene, Compliance-Zertifizierung, Benchmarking, prädiktive Analysen und TPRM-Überwachung versetzt Rankiteo Unternehmen in die Lage, Cyberrisiken besser zu verstehen, zu verwalten und zu übertragen – zu Kosten, die für KMUs und kritische Sektoren wie das Gesundheitswesen erschwinglich sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rankiteo.com

