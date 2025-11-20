Ran an den Herd: Kochen für Einsteiger

VERBRAUCHER INITIATIVE über Ausstattung und Zubereitung

Berlin, 19. November 2025. Selbst zu kochen ist einfacher als gedacht. Mit den passenden Kochutensilien und überschaubarem Aufwand lassen sich wohlschmeckende Gerichte zubereiten. In dem neuen Themenheft „Basiswissen Kochen“ sagt die VERBRAUCHER INITIATIVE, worauf es dabei ankommt und gibt Tipps für die Umsetzung.

Ein paar solide Töpfe und Pfannen, einige funktionale Messer, Bretter und andere geeignete Küchenutensilien sowie gut sortierte Vorräte und frische Produkte als Ergänzung reichen schon aus, um im Alltag einfache und schnelle Gerichte selbst zuzubereiten. Dazu Alexandra Borchard-Becker von der VERBRAUCHER INITIATIVE: „Verwenden Sie Grundzutaten, die Sie vorrätig haben und ergänzen Sie sie durch frische Lebensmittel. Nutzen Sie einfache Techniken wie Kochen, Dünsten, Schmoren oder Braten, die für vielfältige Aromen sorgen. Dafür reicht eine Basis-Ausstattung aus“.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Selber zu kochen ist kostengünstiger, gesünder und nachhaltiger als Fertiggerichte oder der Lieferservice. „Sie bestimmen die Zutaten selbst, wissen was drin ist und können beim Einkaufen eine umwelt- und klimafreundliche Wahl treffen. Frische Zutaten liefern wichtige Nährstoffe und sparen Verpackungsmüll“, so die Fachreferentin. Wenn es schnell gehen muss, können tiefgekühlte Produkte und Konserven die Arbeit erleichtern.

Vor dem Kochen steht die Überlegung, was auf den Tisch kommen soll. Kochbücher und Webseiten bieten vielfältige Anregungen. „Legen Sie Gerichte für mehrere Tage fest. Dann können Sie die Zutaten gesammelt einkaufen, entstandene Reste zeitnah verarbeiten und eventuell einzelne Komponenten vorkochen“, rät Borchard-Becker.

In dem neuen Themenheft „Basiswissen Kochen“ beschreibt die VERBRAUCHER INITIATIVE die notwendigen Schritte für den Weg vom rohen Lebensmittel zur fertigen Mahlzeit, gibt Empfehlungen zu Töpfen, Pfannen und Co. sowie Tipps zum Energiesparen in der Küche. Die 16-seitige Broschüre kann kostenlos (ggf. zzgl. Versand) unter www.verbraucher.com bestellt oder herunter geladen werden.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

