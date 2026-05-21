Ramin Seyed jetzt offiziell im Forbes Communications Council.

Hollywood trifft Europa. HuRa und Mabrook Live verändern die Spielregeln.

Seit über 25 Jahren gibt es eine Wahrheit in dieser Branche die die meisten nicht aussprechen wollen: Die meisten Agenturen folgen Marken. Ramin Seyed formt sie.

Ab sofort als offizielles Mitglied des Forbes Communications Council, einer der exklusivsten Gemeinschaften für Senior Leader in Kommunikation, Marketing und PR weltweit. Mitgliedschaft wird nicht beantragt. Sie wird vergeben.

Für Ramin ist das kein Ziel. Es ist der nächste Schritt.

Über 25 Jahre an der Schnittstelle von strategischer Kommunikation, kulturellem Einfluss und internationaler Markenpositionierung. Amazon Bestseller Autor von „Marketing ist Magie“, Nummer eins in vier Kategorien innerhalb von Stunden nach Veröffentlichung. Gründer der HERQUL German Boxing Awards und des Golden Swing Celebrity Golf Open in Mallorca. Zwei Event Properties die zu kulturellen Momenten wurden.

Jetzt kommt das nächste Kapitel.

HuRa, seine exklusive PR und Brand Strategy Practice, hat einen Deal mit Mabrook Live unterzeichnet, einer der ambitioniertesten Entertainment Plattformen die gerade den globalen Markt betritt. Mabrook Live baut was viele bereits als die Super App der Entertainment Welt bezeichnen. Ramin Seyed ist jetzt im Board.

Seine Vision ist klar. Hollywood nach Europa und den Nahen Osten bringen. Nicht als Imitation. Als neuen Maßstab.

Als Forbes Communications Council Member wird Ramin Seyed Expertise und Thought Leadership Artikel auf Forbes.com veröffentlichen und damit eine der einflussreichsten Business Zielgruppen der Welt erreichen.

Wahrnehmung ist keine Frage des Budgets. Sie ist eine Frage der Vision.

Wer das versteht, führt. Wer nicht, folgt.

hura.media | raminseyed.com

HuRa ist keine Agentur. Sie ist der Maßstab. Gegründet von Amazon Bestseller Autor und PR Strategen Ramin Seyed. Exklusiv. International. Nur auf Empfehlung.

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