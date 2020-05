Ragaller und Pack4Food24 bringen den B2B Gastro Großhandel ins Internet

Mit dem B2B Onlineportal Pack4Food24 bietet die Ragaller Gastronomiebedarf GmbH Kunden aus Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel ein breites Spektrum an Produkt- und Servicelösungen.

Gerade die letzten Wochen der Krise haben gezeigt, wie wichtig und existenziell der E-Commerce für Unternehmen sein kann, denn in Zeiten von Ausgangssperren und Kontaktverboten wurde ein Großteil der Warengeschäfte über Onlineshops abgewickelt. Auch im B2B Bereich, und hier besonders in der Gastronomie, welche gerade durch die gezwungenen Umstellungen im Außerhaus- und Liefergeschäft auf funktionierende Bestellketten angewiesen war, konnten zahlreiche Unternehmen über den Onlinehandel den täglichen Bedarf im Tagesgeschäft decken.

Bereits weit vor Corona hat sich hier das B2B Onlineportal Pack4Food24.de hervorgetan, welches Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, Kantinen, und Lieferdienste, Lebensmittelproduzenten, Händler oder auch öffentliche Einrichtungen mit praktischen Einweg- und Servicelösungen im professionellen Gastronomiebedarf versorgt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen B2C Shops wird bei Pack4Food24.de großer Augenmerk auf ein umfangreiches Service- und Leistungsangebot gelegt, welches das große Artikelsortiment noch mehr in Richtung des unternehmerischen Bedarfs lenkt. Neben dem unkomplizierten Bestellen an 24 Stunden und 7 Tagen in der Woche, können Kunden zu den werktäglichen Kernzeiten zudem zahlreiche Kontaktmöglichkeiten für Ihre Fragen und Informationswünsche nutzen, weiterhin bietet der B2B Großhandel auch die Möglichkeit, zahlreiche angebotene Serviceverpackungen wie Trinkbecher, Snackboxen, Pizzakartons, aber auch Servietten oder Tragetaschen individuell mit dem eigenen Logo, Unternehmensdesign oder einer Werbebotschaft bedrucken zu lassen. Hier betreut Pack4Food24 seine Kunden auf Wunsch vom Designentwurf, über die Fertigung, bis hin zur Lieferung oder Verteilung an Filialen, Franchisepartner oder Kunden.

Im Jahr 2019 folgte zudem ein Quantensprung in der Leistungsfähigkeit des B2B Portals, als es mit dem global agierenden Hersteller und Großhandelsunternehmen Ragaller fussionierte, und seitdem als Teil der Ragaller Gruppe Deutschland und Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH am europäischen Markt agiert.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und EUropa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

Firmenkontakt

Pro DP Verpackungen & Pack4Food24

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

0800 / 7225 4 3663

036602 / 289 005

service@pack4food24.de

https://www.pack4food24.de

Pressekontakt

DeBa Professionals

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

036602/289030

info@deba-professionals.de

http://www.deba-professionals.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.