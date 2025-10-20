„Racemount“ – Die smarte Kamerahalterung für sportliche Fahrzeuge und Content-Creator

Fahrperspektive neu gedacht: Mit dem Racemount Set bringt Nutools eine vielseitige Kamerahalterung auf den Markt, entwickelt für sportliche Straßen- und Tuning-Fahrzeuge. Robust, präzise und ideal für alle, die ihre Fahrmomente professionell in Szene setzen – vom Content-Creator bis zum Trackday-Fan.

Perfekte Perspektiven – auf Straße, Strecke und Offroad

Der Racemount ermöglicht beeindruckende Aufnahmen direkt aus dem Fahrzeug. Dank Befestigung an Überrollkäfigen oder Rohren (Ø 32-40 mm) lassen sich Actioncams und Systemkameras sicher und flexibel positionieren.

Egal ob dynamische Fahrszenen, Tuning-Videos oder Vlogs aus dem Innenraum – der Racemount liefert stabile Bilder und authentische Fahrdynamik.

Komplett durchdacht – vom Set bis zur Sonderlösung

Der Racemount wird als vollständiges Kit geliefert: inklusive Base-Plate, Magic Arm und allem benötigten Montagematerial.Damit ist das System sofort einsatzbereit – kein zusätzliches Zubehör nötig.

Für maximale Flexibilität können Arme, Kugelköpfe und Einzelteile bei Bedarf separat nachbestellt werden.

Und wer spezielle Anforderungen hat, findet bei Nutools auch individuelle Lösungen: Das Team entwickelt auf Wunsch maßgeschneiderte Halterungssysteme für besondere Fahrzeugaufbauten oder Kamera-Setups.

Erfahrung, die Vertrauen schafft

Nutools steht seit Jahren für durchdachte und langlebige Halterungssysteme – insbesondere für Smartphones und Kameras in Offroad- und Fahrzeuganwendungen.

Diese Erfahrung aus dem professionellen Offroad-Bereich fließt direkt in die Entwicklung des Racemounts ein – für alle, die hochwertige Fahrvideos, Reviews oder Social-Media-Content produzieren.

Von Enthusiasten entwickelt – für kreative Fahrer

„Wir wollten eine Halterung, die nicht nur auf der Rennstrecke funktioniert, sondern auch für sportliche Straßen- und Tuning-Fahrzeuge perfekt ist“, erklärt das Nutools-Team. „Gerade Content-Creator profitieren von der Flexibilität, Modularität und Stabilität, die wir mit dem Racemount erreicht haben.“

Das Racemount Set – Für die perfekte Aufnahme

Lieferumfang: Base-Plate, Magic Arm, Montagematerial für Rohrbefestigung.

Passend für: Rohre und Überrollkäfige mit 32-40 mm Durchmesser.

Ideal für:

Sportliche & getunte Straßenfahrzeuge

Trackday- und Drift-Fahrer

Automotive-Content-Creator & Filmer

Jetzt erhältlich unter: https://nutools.de/RACEMOUNT

