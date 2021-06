Quoka.de will sicherste Kleinanzeigenplattform werden

Quoka.de investiert auch nach über 35 Jahren im Kleinanzeigengeschäft in die Sicherheit der Nutzer und den Service.

Quoka.de – seit über 35 Jahren aktiv auf dem deutschen Kleinanzeigenmarkt – investiert permanent in die Plattform und die Sicherheit seiner Nutzer. Seit einigen Wochen steht diesen nun auch die “Sichere Zahlung” zur Verfügung, welche sich als Käufer- und Verkäuferschutz in eine Vielzahl von Maßnahmen der Mannheimer Firma einreiht.

Nicht nur mithalten, sondern Standards in der Branche zu setzen, ist das Ziel von Quoka. Dies gilt insbesondere für die Sicherheit der Nutzer, also der Käufer und Verkäufer auf der Online-Plattform für Kleinanzeigen. Daher hat das Unternehmen an einer Vielzahl von Features gearbeitet, die das Handeln sicherer machen. “Als Teil eines Familienunternehmens ist uns die persönliche Note unserer Plattform äußerst wichtig. Bei Quoka müssen dabei keine Abstriche im Vergleich zum Marktführer gemacht werden.” sagt Thomas Brückmann, Geschäftsführer des Mannheimer Unternehmens. Daniel Zutavern, ebenfalls Geschäftsführer, ergänzt: “Daher entwickeln wir kontinuierlich Features, die es unseren Nutzern ermöglichen, sicher aber trotzdem selbstbestimmt und persönlich über Kleinanzeigen zu handeln, allen voran die Sichere Zahlung.”

Die “Sichere Zahlung” ist der seit einigen Wochen aktive Käufer- und Verkäuferschutz. Mit einem Partner für Finanzdienstleistungen ermöglicht es Quoka seinen Nutzern nun, dass Produkte auch auf dem Versandweg sicher gehandelt werden können und Betrügern so kaum Möglichkeiten mehr gegeben werden. Der Kaufbetrag wird hinterlegt und erst weitergereicht, wenn der Käufer die Ware auch erhalten hat. “Mit der sicheren Zahlung und unseren anderen Sicherheits- und Servicemaßnahmen haben unsere Nutzer direkt auf Quoka.de zahlreiche Möglichkeiten, sich von der Glaubwürdigkeit des Gegenübers zu überzeugen.” so Zutavern.

Folgende Sicherheits- und Servicemaßnahmen seines Unternehmens meint er damit:

– Videochat: Im Nachrichtensystem von Quoka ist es möglich, mit nur einem Klick ein Videotelefonat mit seinem Gegenüber zu führen. Ganz ohne zusätzliche Software.

– Ausweisverifizierung: Über die Kamera des Smartphones oder Computers können sich Nutzer in wenigen Schritten mit dem Personalausweis verifizieren. Der beste Beweis für die reale Existenz des Handelspartners. Dies geschieht direkt bei Quoka in Mannheim unter Einhaltung der deutschen Datenschutzgesetze.

– Versandoption: Mit DHL wurde ein starker Partner für die Plattform gewonnen. Die Möglichkeit der Erstellung eines Versandetiketts ist direkt in der Nachrichtenfunktion integriert. So wird der Versand der Ware dokumentiert und ist nachverfolgbar.

Weitere Maßnahmen umfassen den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Erkennung von Betrug und Spam sowie die intensivierte Zusammenarbeit mit der Quoka-Community, um schwarze Schafe auf der Plattform schnell ausfindig zu machen. Abgerundet wird dies durch einen branchenführenden Kundenservice. Hierfür wird die direkte Erreichbarkeit von Mitarbeitern in Deutschland kontinuierlich ausgebaut, um Nutzerbetreuung und Anzeigenmoderation zu meistern. Nähere Informationen zu den Maßnahmen sind ständig aktualisiert auf https://info.quoka.de/sicher-handeln zu finden.

“Quoka ist der sichere Marktplatz für alle Bereiche des Lebens, daran arbeiten wir Tag für Tag mit Herzblut.” hält Zutavern fest.

Über Quoka.de:

Quoka.de ist mit über 15 Millionen Besuchen monatlich Deutschlands großer Marktplatz für schnelles und unkompliziertes Kaufen und Verkaufen von Produkten und Dienstleistungen aus allen Bereichen des täglichen Lebens. Von privat oder gewerblich – regional oder bundesweit. Quoka.de ist Teil der österreichischen Russmedia Gruppe und geht Verlag für Anzeigenblätter bereits bis ins Jahr 1983 zurück.

Geschäftsführung: Thomas Brückmann, Daniel Zutavern

Kontakt

Quoka GmbH

Dimitri Wasylyk

Harrlachweg 3

68163 Mannheim

0621 637 488 0

presse@quoka.de

https://www.quoka.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.