Erweiterung der strategischen Partnerschaft mit Hewlett Packard Enterprise

Qumulo vergrößert globale Präsenz in den asiatisch-pazifischen Raum

Erweiterung der strategischen Partnerschaft mit Hewlett Packard Enterprise

Beispiellose Kundennachfrage zum Management von Enterprise File Data auf Massive-Scale Niveau treibt globale Expansion voran

München, Deutschland, 20. April 2021: Qumulo, ein wegweisender Marktführer bei der radikalen Vereinfachung von Enterprise File Data-Management in Hybrid-Cloud-Umgebungen und On-Premises, gibt heute die Ausweitung seiner globalen Präsenz auf den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) bekannt. Angetrieben durch die stark steigende Nachfrage in Australien, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Neuseeland sowie Singapur gibt Qumulo auch eine Erweiterung seiner strategischen Partnerschaft mit Hewlett Packard Enterprise (HPE) bekannt, um Kunden in der gesamten Region Simplicity und Performance bieten zu können.

Die Investition folgt weniger als neun Monate, nachdem Qumulo seine Series-E Finanzierungsrunde publik machte und in diesem Kontext auch bekannt gab, einen Teil der Mittel für die Expansion globaler Aktivitäten verwenden zu wollen.

Die Expansion in die APAC-Region ist eine Reaktion auf die dynamisch stark steigende Nachfrage nach der Qumulo® File Data Platform in APAC- Ländern, und von Kunden signifikanter Branchen wie etwa dem Gesundheitswesen, der industriellen Fertigung, der Automobilproduktion, der Medien- und Unterhaltungsbranche, Research Computing sowie Government.

“Unsere Entscheidung, in den asiatisch-pazifischen Raum zu expandieren, war eine Reaktion auf die starke Nachfrage von Kunden, die Applikationen entwickeln, welche unstrukturierte Daten auf Massive-Scale Niveau generieren, um konkrete Anforderungen ihrer Unternehmen zu erfüllen”, so Bill Richter, CEO Qumulo. “Gemeinsam mit HPE verändert Qumulo in einem dynamischen Prozess rasch die Art und Weise, wie Kunden File Data in großem Umfang verwalten. Qumulo bietet eine radikal einfache Möglichkeit, Infrastrukturen durch die Leistung von Software und Cloud zu modernisieren.”

Qumulo und HPE haben eine langjährige und erfolgreiche globale Partnerschaft. Seit 2017 arbeiten die beiden Unternehmen zusammen, um die weltweit führende Qumulo File-Data-Plattform in global mehr als 150 Ländern anzubieten. Heute bauen HPE und Qumulo ihre Partnerschaft weiter aus, um Unternehmen speziell in der APAC Region unübertroffen einfaches File Data Management zu bieten, indem sie die NVMe-optimierte Data Platform Software von Qumulo mit den leistungsstarken Innovationen der HPE Proliant-Server kombinieren. Gemeinsam sind Qumulo und HPE auf einzigartige Weise in der Lage, einen einfacheren Weg zur Bereitstellung von Dateien im großen Maßstab zu bieten, mit unübertroffener Performance und Sicherheit. Kunden in APAC können nun von den neuesten Datenservices der Qumulo File Data Platform und der Leistung von NVMe profitieren, die in den jüngsten Technologien des HPE DL325 Gen10 Plus zum Einsatz kommen.

“Unsere Beziehung zu Qumulo ermöglicht kreative Innovationen und fortschrittliche Modernisierungen für IT-Infrastrukturen auf globaler Ebene”, so Joseph Yang, General Manager, Storage Sales Asia Pacific bei HPE. “Wir sind begeistert, dass wir die Fähigkeiten unserer beiden Unternehmen in der APAC-Region durch vereinfachtes File Data Deployment weiter ausbauen können.”

Das Momentum im FY21 wurde durch die gestiegene Kundennachfrage nach Massive-Scale File Data Management angetrieben. Mit mehr als 68% der Kunden, die ein Petabyte an Dateidaten verwalten, erstellen Qumulo-Kunden mehr als eine Milliarde Dateien und führen täglich mehr als 200 Milliarden Operationen durch, von denen 90 Prozent weniger als eine Millisekunde zur Ausführung benötigen. Die gestiegene Nachfrage spiegelte sich auch im Rekord-Net-Promoter-Score (NPS) des Unternehmens von 91 (Kundenzufriedenheit im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021) wider.

Da die Digitalisierung global weiter voranschreitet und File Data in allen Branchen immer wichtiger wird, vereinfacht Qumulo die Speicherung, das Management sowie die Erstellung von File Data auf Massive-Scale Niveau. Qumulo ist mittlerweile mit mehr als 1,2 Milliarden Dollar bewertet und konzentriert sich auf globales Wachstum und globale Expansion. Die global größten Unternehmen sind aktiver Teil einer digitalen Transformation. Aber die Fähigkeit, Arbeitsabläufe zu digitalisieren, die für die Erstellung von Filmen, die Entwicklung von Impfstoffen sowie die Ermöglichung von KI- und IoT-Applikationen mit umfangreicher File Data erforderlich sind, muss erst noch erschlossen werden. Qumulo befindet sich an der Schnittstelle zweier Megatrends, die die IT beeinflussen: die Digitalisierung unserer Welt sowie das Aufkommen des Cloud Computing. Qumulos Lösungen eröffnen sowohl dem privaten als auch dem öffentlichen Sektor in der APAC-Region die Möglichkeit, IT-Infrastrukturen ganzheitlich zu modernisieren.

“Das Wachstum von unstrukturierten Daten ist universell. Überall, wo Daten vorhanden sind, werden Kunden nach Lösungen suchen, die diese Daten erfassen und in etwas umwandeln, das ihrem Unternehmen einen Mehrwert bietet. Kunden auf der ganzen Welt verstehen den Wert der Cloud-Einführung und wollen Lösungen implementieren, die das Management von File Data vereinfachen”, so Matt Leib, Research Director, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies Group bei IDC.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist ein wegweisender Marktführer bei der Vereinfachung des Managements von File Data in seiner nativen Form auf Massive-Scale Niveau in Hybrid-Cloud-Umgebungen. Die hochleistungsfähige Dateidatenplattform von Qumulo wurde entwickelt, um Daten in ihrer nativen Dateiform zu speichern, zu managen sowie Workflows und Anwendungen zu erstellen – auf Massive-Scale Niveau, On-Premises und in der Public Cloud. Qumulo hat das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, von großen Film- und Animationsstudios bis hin zu einigen der größten Forschungseinrichtungen der Welt, um den gesamten Full Data Lifecycle mit grösster Einfachheit zu managen (Aufnahme, Umwandlung, Veröffentlichung, kostengünstige Archivierung, dynamische Skalierbarkeit, automatische Verschlüsselung, Real-Time Transparenz). Eine fortschrittliche API versetzt Kunden in die Lage, Qumulo ganz einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. www.qumulo.com

Qumulo, Qumulo Core und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen Marken und Namen hierin können Marken anderer Unternehmen sein. Copyright © 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Für weitere Informationen:

Qumulo Kontakt

Stacey Collins Burbach

pr@qumulo.com

415-310-9767

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist ein wegweisender Marktführer bei der Vereinfachung des Managements von File Data in seiner nativen Form auf Massive-Scale Niveau in Hybrid-Cloud-Umgebungen. Die hochleistungsfähige Dateidatenplattform von Qumulo wurde entwickelt, um Daten in ihrer nativen Dateiform zu speichern, zu managen sowie Workflows und Anwendungen zu erstellen – auf Massive-Scale Niveau, On-Premises und in der Public Cloud. Qumulo hat das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, von großen Film- und Animationsstudios bis hin zu einigen der größten Forschungseinrichtungen der Welt, um den gesamten Full Data Lifecycle mit grösster Einfachheit zu managen (Aufnahme, Umwandlung, Veröffentlichung, kostengünstige Archivierung, dynamische Skalierbarkeit, automatische Verschlüsselung, Real-Time Transparenz). Eine fortschrittliche API versetzt Kunden in die Lage, Qumulo ganz einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. www.qumulo.com

Kontakt

Qumulo

Stacey Burbach

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

+1 855 577 7544

lia@pr-emea.net

https://qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.