Qumulo verbessert Azure-Fähigkeiten und erweitert Cloud Q as a Service, um die Cloud-Einführung zu fördern

Qumulo innoviert auf Azure und ermöglicht Kunden, Daten-Workloads im Petabyte-Bereich vertrauensvoll in die Cloud zu verlagern

München, Deutschland, 7. Juni 2022: Qumulo, ein Marktführer für skalierbare Datenspeicherung und Datenmanagement mit hohen Datenmengen, gibt heute die Einführung eines neuen, optimierten Archivierungsangebots im Petabyte-Bereich bekannt, das Cloud Q as a Service auf Azure erweitert.

Diese neue, serverlose Speichertechnologie ermöglicht es Qumulo, ein neues „Standard“-Angebot mit einem festen Durchsatz von 1,7 GB/s und einer hohen Wirtschaftlichkeit anzubieten.

Das neue Angebot basiert auf der patentierten Serverless-Storage-Technologie von Qumulo, die eine Cloud-Dateispeicherung ermöglicht, die 44 % günstiger ist als Dateispeicherlösungen der Konkurrenz auf Azure.

„Die Cloud ist für viele Unternehmen, die große Datenmengen verwalten, eine neue Herausforderung, und Qumulo legt den Fokus auf Angebote, die den Einstieg in die Cloud erleichtern“, so Bill Richter, CEO, Qumulo. „Die Zukunft von Daten im Petabyte-Bereich ist die Multi-Cloud. Qumulo ist stolz darauf, an der Spitze der Innovationen zu stehen, die es mehr und mehr Unternehmen ermöglichen, die Vorteile der Cloud zu nutzen. Qumulo bietet eine einheitliche, konsistente Erfahrung in jeder Umgebung, von On-Prem bis Multi-Cloud, und gibt seinen Kunden Werkzeuge an die Hand, um Daten im Petabyte-Bereich zu verwalten – ganz gleich, wo diese Daten benötigt werden.“

Qumulo bietet das einzige Multi-Protokoll-Dateisystem in Petabyte-Größe auf Azure. Das in Seattle beheimatete Unternehmen offeriert einen branchenführenden Support für On-Prem- und Cloud-Lösungen und vereinfacht so das Infrastrukturmanagement. Immer mehr Kunden nutzen Qumulo as a Service auf Azure, da sie ihre Workloads im Petabyte-Bereich in die Cloud verlagern.

„Mit Qumulo auf Azure haben wir die Freiheit, uns darauf zu konzentrieren, die Datensammlungen unserer Kunden zum Leben zu erwecken, anstatt die Infrastruktur zu verwalten und uns über Skalierungsgrenzen Gedanken machen zu müssen“, so Guy Elsmore-Paddock, Chief Technology Officer, Inveniem. „Mit Qumulo auf Azure sind wir in der Lage, auf einfache Weise umfangreiche digitale Datenbanken zu erstellen, damit wir unseren Kunden dabei helfen können, rasch zu finden, was sie benötigen – wann immer dies nötig ist.“

Qumulo hat außerdem jüngst sein Cloud Now-Programm vorgestellt, das Kunden eine kostenlose und risikoarme Möglichkeit bietet, Proofs of Concept bis zu einem Petabyte zu erstellen.* Mit Cloud Now können Kunden die richtigen Workloads für die Cloud finden und ihre Workloads schneller testen, ohne für die Qumulo-Softwarelizenzierung sowie die Kosten der Cloud-Speicherinfrastruktur auf AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Platform zu bezahlen.

*Es gelten die Cloud Now-Bedingungen. Registrierung und Annahme der Cloud Now-Bedingungen erforderlich.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist der wegweisende Marktführer bei der Vereinfachung der skalierbaren Datenverwaltung in ihrer nativen Dateiform in Hybrid-Cloud-Umgebungen. Die hochleistungsfähige Dateidatenplattform von Qumulo wurde entwickelt, um Workflows und Anwendungen mit Daten in ihrer nativen Dateiform On-Premises und in der Öffentlichen Cloud zu erstellen, zu speichern sowie zu verwalten. Fortune-500-Unternehmen, große Film- und Animationsstudios und einige der größten Forschungseinrichtungen der Welt vertrauen auf Qumulo, um den gesamten Datenlebenszyklus ganz einfach zu verwalten – mit kosteneffizienter Kapazität, dynamischer Skalierbarkeit, automatischer Verschlüsselung, Echtzeit-Transparenz und einer fortschrittlichen API, die es Kunden ermöglicht, Qumulo einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. www.qumulo.com

