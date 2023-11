Qumulo liefert den ersten Cloud-nativen File Service, der konkurrenzfähig mit On-Prem File Service Kosten ist

Upgrade bietet branchenführende Leistung bei drastisch niedrigeren Preisen, Cloud-Elastizität und unbegrenzter Skalierbarkeit

München, Deutschland, 9. November 2023: Qumulo kündigte heute die neueste Version von Azure Native Qumulo als Teil der Qumulo Scale Anywhere™ Plattform für hybride Unternehmen an: eine Softwarelösung, die auf Exabytes skaliert, wo immer unstrukturierte Daten benötigt werden. Qumulos nativer Cloud-Service, Azure Native Qumulo (ANQ), der gemeinsam mit Microsoft entwickelt wurde, ist darauf ausgelegt, die Kompromisse zu überwinden, die Kunden zwischen Skalierung, Wirtschaftlichkeit, Leistung und Funktionen für Dateidienste in der öffentlichen Cloud eingehen müssen.

„Microsoft Cloud bietet Unternehmen eine Vielzahl von Cloud-Diensten, insbesondere branchenführende KI/ML-Dienste“, so Kiran Bhageshpur, CTO, Qumulo. „Mit unserem neuesten Update für Azure Native Qumulo können Kunden ihre dateibasierten KI/ML-Workloads in die Cloud migrieren und sie nativ in Azure in großem Umfang ausführen, ohne Kompromisse bei Leistung, Funktionen oder Kosten eingehen zu müssen.“

„Das Potenzial unstrukturierter Daten zu erschließen, ist ein wesentlicher Bestandteil von Microsofts Mission, Menschen und globale Organisationen dabei zu unterstützen, mehr zu erreichen“, so Maneesh Sah, CVP Azure Storage, Microsoft. „Durch die Kombination von Microsoft Azure Blob Storage mit Azure Native Qumulo bieten Microsoft und Qumulo vertraute Funktionen zur Dateiverwaltung On-Prem zu vergleichbaren Kosten wie bei Objektspeichern. Azure ist die einzige Cloud, die ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung, Kosten sowie Skalierbarkeit bietet.“

Branchenführender Cloud-nativer Dateispeicher

ANQ ist Bestandteil von Qumulos Scale Anywhere™-Plattform für hybride Unternehmen und ein Leader im Gartner® Magic Quadrant™ 2023 für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher. ANQ bietet eine voll funktionsfähige, unternehmensgerechte, Cloud-native File-Services-Lösung, die Folgendes beinhaltet:

– KI-gesteuerte Leistung. 99 % der E/A-Vorgänge werden aus dem Cache bedient, was die Leistung verbessert und die Datei-Workloads vor Latenzen im Cloud-Objektspeicher schützt.

– Echte Cloud-Simplizität. Dank der schnellen Bereitstellung von ANQ sind Kunden in nur 12 Minuten startklar.

– Cloud-Skalierung. ANQ trennt die Leistung von der langfristigen Speicherhaltung, so dass jede Ebene unabhängig, elastisch und nahtlos skaliert werden kann. Darüber hinaus können Kunden mit ANQ die Durchsatzraten ihres Clusters je nach Bedarf dynamisch erhöhen und senken.

– Cloud-Zuverlässigkeit. ANQ nutzt die Datenbeständigkeit von Azure (zwölf Neuner) und seine Cluster-Architektur. Dateien sind so immer in Reichweite.

Einziger Cloud-nativer Dateiservice, der mit den Kosten eines lokalen Dateiservice konkurriert

ANQ bietet Cloud-native Dateispeicher Servicedienste, die 80 % günstiger sind als vergleichbare Dienste (einschließlich der Cloud-Anbieter). Die Kunden müssen sich keine Gedanken über Roh- oder nutzbare Kapazität machen. ANQ präsentiert in seiner Preisstruktur ein Cloud-übliches Pay-as-you-go-Modell, bei dem sich die Wirtschaftlichkeit mit wachsendem Datenvolumen verbessert.

Der monatliche Pay-as-you-go-Preis liegt bei nur 30 US-Dollar pro TB pro Monat (für 1 PB und mehr). Die Preise beginnen bei nur 37 US-Dollar pro TB pro Monat (bei einer Basisverpflichtung von 100 TB), wobei die Gebühren pro TB mit wachsendem Datenvolumen ansteigen. Auf der Preisseite von ANQ finden Sie Listenpreise mit Beispielen.

Qumulo, Scale Anywhere and the Qumulo logo are registered trademarks or trademarks of Qumulo, Inc. All other marks and names herein may be trademarks of other companies. Copyright © 2023. All Rights Reserved.

Qumulo ist eine radikal einfache Art, Daten im Exabyte-Bereich auf der Plattform individueller Wahl überall zu verwalten – Edge, Core oder Cloud. In einer Welt mit Billionen von Dateien und Objekten, die weltweit 100+ Zettabytes umfassen, benötigen Unternehmen eine Lösung, die Einfachheit mit der Fähigkeit kombiniert, überall einsatzfähig zu sein. Qumulo wurde ins Leben gerufen, um genau das zu bieten.

