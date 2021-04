die CRN Storage-100 Liste 2021 ist live!

Qumulo in der Gruppe der 40 coolsten Storage-Anbieter, Kategorie Software-Defined:

Qumulo wurde in die jährliche Storage 100-Liste von CRN ®, einer Marke der Channel Company, in der Kategorie “Software-Defined” aufgenommen. Die “Storage 100”-Liste hebt die besten und innovativsten globalen Anbieter im Markt der Speichertechnologien hervor. Die 40 coolsten Software-Defined-Storage-Anbieter der 2021 Storage-100 bringen Software-Funktionen, Services, Cloud-Konnektivität sowie innovative Ideen in die dynamische Welt der Data Storage.

Qumulo vereinfacht auf radikale Weise die Verwaltung unstrukturierter Dateidaten für High Performance-Workloads im Exabyte-Bereich – On-Premises und in der Cloud.

Qumulo ist Hardware-agnostisch und läuft auf Standard-Hardware genauso wie auf Partner-Produkten (HPE, Fujitsu, AWS sowie Google Public Clouds).

“Unser Augenmerk liegt darauf, Qumulos Präsenz im Channel weiter zu auszubauen. Wir haben bei Qumulo bereits ein etabliertes und funktionales Partnerprogramm. Es umfasst Projektschutz, Deal-Registrierung und regelt das Pricing. Auch die starke Unterstützung unseres Partners Marketings spielt hinsichtlich der Zusammenarbeit im Feld eine wichtige Rolle. Teil der CRN Storage-100 zu sein, ist auch eine sehr schöne Bestätigung mit Blick auf unsere Arbeit im Channel.” Christian Reuss, EMEA Channel Sales Manager, Qumulo.

Die CRN Storage 100-Liste erscheint in der April-Ausgabe 2021 des CRN Magazins sowie online unter https://www.crn.com/slide-shows/storage/the-40-coolest-software-defined-storage-vendors-the-2021-storage-100

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist ein wegweisender Marktführer bei der radikalen Vereinfachung der Datenverwaltung in ihrer nativen Dateiform in Hybrid-Cloud-Umgebungen und On-Premises. Fortune-500-Unternehmen, namhafte Film- und Animationsstudios sowie einige der größten Forschungseinrichtungen der Welt vertrauen auf Qumulo, um den gesamten Datenlebenszyklus einfach zu verwalten – mit kostengünstiger Kapazität, dynamischer Skalierbarkeit, automatischer Verschlüsselung, Echtzeit-Transparenz sowie einer fortschrittlichen API, die es Kunden ermöglicht, Qumulo ganz einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. www.qumulo.com

