Qumulo im vierten Folgejahr als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher ausgezeichnet

München, Deutschland – 6. Oktober 2021: Qumulo, der bahnbrechende Marktführer bei der radikalen Vereinfachung der Dateidatenverwaltung in hybriden Cloud-Umgebungen, gibt heute seine Position als Leader im Gartner Magic Quadrant 2021 für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher im vierten Folgejahr bekannt. Gartner, Inc. positionierte Qumulo® im Leader Quadrant aufgrund seiner Fähigkeit zur Umsetzung und der Vollständigkeit seiner Vision.

“Unstrukturierte Daten bilden die Grundlage unseres Fortschritts als Gesellschaft. Unternehmen, die alles entwickeln – von den Autos, die wir fahren, über die Programme, die wir im Fernsehen sehen, bis hin zur Gesundheitsversorgung, die wir in Anspruch nehmen – stellen sich den Datenherausforderungen auf eine Art und Weise, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben”, so Bill Richter, CEO Qumulo. “Qumulo hat eine Kundenbewegung angeführt, die ihre Daten überall mit Einfachheit und Skalierbarkeit nutzen möchte: vom Rechenzentrum bis zu allen drei großen Public Clouds. Wir glauben, dass unsere Anerkennung als Leader im Gartner Magic Quadrant die transformative Kraft unseres Produkts widerspiegelt, um Kunden und ihre Daten in eine bessere Zukunft für uns alle zu führen.”

Qumulo weist branchenübergreifend eine hohe Nutzerakzeptanz auf. Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Hochschulbildung, Medien & Unterhaltung, Finanzdienstleistungen etc entscheiden sich für Qumulo, um den Prozess der Speicherung, Verwaltung und Erstellung unstrukturierter Dateidaten in großem Umfang zu vereinfachen. Fast 70 % der Qumulo-Kunden verwalten jeweils 1 PB oder mehr in Qumulo. Qumulo bietet eine softwaredefinierte Lösung, die für den Edge-Betrieb, im Rechenzentrum sowie nativ auf einer Public Cloud-Infrastruktur in jeder geografischen Region entwickelt wurde und Kunden eine konkurrenzlose Freiheit, Kontrolle und Echtzeit-Einsicht bietet.

Qumulo spielt eine Schlüsselrolle bei der Migration, dem Aufbau und der Skalierung dateibasierter Workflows in die Cloud und bietet gleichzeitig mehr Optionen für die Speicherung von Daten als eine traditionelle NAS-Umgebung.

Fortune-500-Unternehmen, große Film- und Animationsstudios und einige der größten Forschungseinrichtungen der Welt vertrauen Qumulo bei der Verwaltung von Milliarden von Dateien. Qumulo zählt zu den Unternehmen mit den höchsten Net Promoter Scores (NPS), die konstant über 85 liegen, und wird von Anwendern für sein Engagement im Bereich der Kundenzufriedenheit anerkannt.

Qumulo hat eine Gesamtbewertung von 4,8 von 5 Sternen im Markt für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher von Gartner Peer Insights (Stand: September 2021), basierend auf 97 Bewertungen.

Link zum Download des Gartner Reports: “Magic Quadrant for Distributed File Systems and Object Storage.”



Gartner Disclaimers

Gartner, Magic Quadrant for Distributed File Systems and Object Storage, Julia Palmer, Jerry Rozeman, Chandra Mukhyala, Jeff Vogel, October 1, 2021.

Gartner and Magic Quadrant are registered trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.

Gartner Peer Insights reviews constitute the subjective opinions of individual end users based on their own experiences and do not represent the views of Gartner or its affiliates.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner”s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist marktführender Anbieter eines radikal einfachen Enterprise Filedaten-Managements in hybriden Umgebungen. Die hochleistungsfähige Filedaten Plattform von Qumulo wurde entwickelt, um Daten in ihrem nativen Format zu speichern, zu managen sowie Workflows und Anwendungen zu erstellen – auf Massive-Scale Niveau, On-Premises sowie in der Public Cloud. Qumulo hat das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, von großen Film- und Animationsstudios bis hin zu einigen der größten Forschungseinrichtungen der Welt, um den gesamten Datenlebenszyklus mit grösster Einfachheit zu managen (Daten-Ingestion, Transformation, Daten-Publishing, Archivierung, dynamische Skalierbarkeit, automatische Verschlüsselung, Real-Time Daten-Transparenz, kosteneffiziente Kapazität). Eine fortschrittliche API versetzt Kunden in die Lage, Qumulo ganz einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. qumulo.com.

Kontakt

Qumulo

Stacey Burbach

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

+1 855 577 7544

lia@pr-emea.net

https://qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.