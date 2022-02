Qumulo gibt Rekordergebnisse für FY22 bekannt und stellt Qumulo Core 5.0 vor

München, 8. Februar 2022: Qumulo, wegweisender Marktführer bei der radikalen Vereinfachung des Dateimanagements von Unternehmen in hybriden Cloud-Umgebungen, gibt heute ein Rekordwachstum für sein Geschäftsjahr 2022 („FY22“) bekannt, das am 31. Januar 2022 endete. Außerdem stellte das Unternehmen heute Qumulo Core® 5.0, seine neueste Softwareversion, vor. Die rekordverdächtige Leistung von Qumulo resultierte in einem Anstieg der Umsätze um 75 % von Q3 auf Q4, was eine beschleunigte Dynamik aufgrund der Kundennachfrage und das bisher beste Quartal von Qumulo in Bezug auf Gesamtumsätze, Software-Abonnementumsätze und Cloud-Umsätze zeigt.

Qumulo brach auch den bisherigen Rekord bei den jährlichen Abrechnungen für Software-Abonnements und bei der Kundenakzeptanz – es kamen über 200 neue Kunden hinzu und der Kundenstamm wuchs um mehr als 40 %. Globale Unternehmen aus fast 50 Ländern und 6 Kontinenten vertrauen auf Qumulo®, um mehr als 2 Exabyte an Daten zu speichern, was mehr als das Doppelte des bisherigen Jahresrekords an verwalteten Daten bedeutet.

„Das Aufkommen unstrukturierter Daten als strategische Wertquelle für Kunden und die klaren Geschäftsergebnisse bestätigen eindeutig die Strategie und Technologie von Qumulo“, sagt Bill Richter, CEO von Qumulo. „Unsere Kunden kombinieren unstrukturierte Daten mit modernen KI/ML-Techniken, Computer Vision und massenhafter Automatisierung, um die Produktion in Fabriken zu steigern, Raketen ins All zu schießen und die Entdeckung von Medikamenten für Krankheiten zu beschleunigen, die jeden von uns betreffen. Qumulo macht es für unsere Kunden denkbar einfach, die Daten von heute in die Innovationen von morgen zu verwandeln.“

Qumulo Core 5.0

Die Einführung von Qumulo Core 5.0 markiert die 75. Lieferung neuer Innovationen für Qumulo-Kunden in den letzten zwei Jahren. Zu den Highlights gehören:

Qumulo-as-a-Service auf Azure: Erstellen Sie Multi-Petabyte-Dateidatenbanken auf Azure mit der Einfachheit eines Services.

Qumulo Shift für AWS S3: Einfaches Exportieren und Importieren von Daten in und aus S3, wobei die Daten in ihrem nativen Objektformat bleiben.

Qumulo auf HPE und Supermicro all-NVMe: Bietet eine völlig neue Auswahl für All-Flash-Datei-Workloads.

NFSv4.1-Unterstützung: Genießen Sie eine einfach zu verwaltende Multi-Protokoll-Berechtigungsverwaltung.

NVMe-Hybrid: Ermöglicht die hohe Leistung von NVMe zu den Kosten einer dichten Festplatte.

„Mit Qumulo haben wir die Freiheit, die Geschwindigkeit und die Leistung, die wir brauchen, um schnell zu innovieren und unsere Daten in jeder Umgebung in Geschäftswerte umzuwandeln“, sagt Sundhar Rajan, CIO von Casepoint. Casepoint ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Lösungen im Bereich der Rechtstechnologie.

Meilensteine für das Geschäftsjahr 2022

Massive Skalierung: Mit einer durchschnittlichen Qumulo-Implementierung von mehr als 1 Petabyte und mehr als 350 Milliarden Dateien, die von den Kunden gespeichert werden, wird Qumulo zur weltweiten De-facto-Speicherlösung für Skalierung.

Unermüdliche Innovation: Qumulo hat in den letzten 12 Monaten sieben neue Patente für Innovationen in den Bereichen Dateisystem, Analyse, Replikation und Cloud-Technologien erhalten und damit die Gesamtzahl seiner Patente auf 35 erhöht.

Kundenbegeisterung: Qumulo erreichte einen Net Promoter Score (NPS) von 89, mehr als das Zweifache des Branchendurchschnitts.

Erweiterte globale Partnerschaften: Qumulo hat seine Liste neuer Partner erweitert, seine strategische Partnerschaft mit HPE gestärkt und unter anderem den Partner Supermicro in sein wachsendes Ökosystem aufgenommen.

Branchenauszeichnungen: Das vierte Jahr in Folge wurde Qumulo im Gartner Magic Quadrant für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher als Leader eingestuft. Qumulo erhielt im Markt für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher von Gartner Peer Insights eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Darüber hinaus wurde das Unternehmen bei den CRN Tech Innovators, GeekWire und DCS Awards für herausragende Innovationen ausgezeichnet.

About Qumulo, Inc.

Qumulo is the breakthrough leader in simplifying data management in its native file form at a massive scale across hybrid-cloud environments. Its high-performance file data platform is designed to store, manage and create workflows and applications with data in its native file form at massive scale on prem and in the public cloud. Qumulo is trusted by Fortune 500 companies, major film and animation studios, and some of the largest research facilities in the world to easily manage the full data lifecycle from ingestion, transformation, publishing and archiving with cost-effective capacity, dynamic scalability, automatic encryption, real-time visibility and an advanced API that enables customers to easily integrate Qumulo into their ecosystem and workflows. www.qumulo.com

